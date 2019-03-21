Футбол

Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»RuNews24.ru 14:19

В мачте 1/8 финала главного европейского футбольного состязания португалец повторил жест наставника «матрасников» Диего Симеоне. Аргентинский тренер после победы над «старой синьорой» в первом мачте со счетом 2:0 показал трибунам неприличный жест, изображая большие мужские причиндалы трибунам.
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УЕФА оштрафовал Роналду на €20 тыс. за неприличный жест в игре с «Атлетико»

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Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне и оштрафован на 20 тысяч евро

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УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»

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Матч ТВ11:14

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УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за непристойный жест. Форвард оштрафован на 20 тыс. евро

Sport24.ru10:56

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест на матче с «Атлетико» (видео)

Советский спорт11:04
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Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населения

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