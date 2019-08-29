Лига чемпионов
Матч ТВРоналду и Месси встретились на жеребьевке ЛЧ и пожали руки
Легендарные игроки перед началом церемонии пожали друг другу руки. Напомним, на групповом этапе ЛЧ примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп. Россию представят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
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Роналду и Месси после жеребьевки в Монако: Криштиану — у вертолета с друзьями, Лео — с женой
Спорт-Экспрессвчера в 14:38
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В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
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Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
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Российская газета вчера в 20:00
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Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить 24-летнего игрока сборной России за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), тогда как армейцы предлагали аренду с правом выкупа.
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RT на русском 02:30
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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском вчера в 16:07
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В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
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В России предложили изменить начисление транспортного налога
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога.
Комсомольская правда вчера в 07:02
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Скончался актер Александр Числов
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Кикабидзе признался, что мечтает разрушить российскую политику
Известный грузинский актер Вахтанг Кикабидзе признался, что любит российский народ, но терпеть не может российскую политику.
ФАН вчера в 11:26
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников в Лиге чемпионов
Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с "Бенфикой" (Португалия), "Лионом" (Франция) и "Лейпцигом" (Германия) в группе G. Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Монако.
News.ru вчера в 12:56
Гаджеты
Apple назначила дату презентации iPhone 11
Евразия Daily вчера в 21:34
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Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
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Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю сократился в 7 раз
Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился нулевым против оттока в 330 миллиона долларов неделей ранее.
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Политика
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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина инициировала запуск хештега «УкраинаПораДомой» в качестве обращения к институциям страны.
Политика Сегодня 01:35
Политика
Золотов рассказал о планах снарядить сотрудников Росгвардии видеорегистраторами
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Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
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Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Происшествия
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Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра.
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Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
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Космонавты в новом скафандре не смогут соблюсти традицию Гагарина
Например, во время ЧП космонавты смогут в два раза быстрее надевать новые спасательные скафандры, чем экипажи кораблей «Союз», сообщил РИА Новости гендиректор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
BFM.ru вчера в 16:20