Лига чемпионов
Матч ТВРоналду и Месси встретились на жеребьевке ЛЧ и пожали руки
Легендарные игроки перед началом церемонии пожали друг другу руки. Напомним, на групповом этапе ЛЧ примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп. Россию представят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
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Баскетбол
Молодой подбор: обновленная сборная едет на ЧМ за путевкой в Токио
Сборная России по баскетболу постарается выйти в плей-офф чемпионата мира – 2019 и завоевать путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.
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Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
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Скончался актер Александр Числов
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Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
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Наука
Археологи нашли доказательства появления людей в Северной Америке 16 тысяч лет назад
Исследователи представили археологические доказательства того, что люди появились в Северной Америке около 16 тысяч лет назад, сообщается в Science.
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Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
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В Якутии задержали сбежавшего с оружием полицейского
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Четыре человека упали в шахту лифта на стройке в Кронштадте, сообщают «Невские новости».
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Футбол
Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов
Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.
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Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания
Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей.
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В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
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