Футбол

Роналду и Месси посетят ответный финал Кубка Либертадорес в Мадриде
Спорт-Экспресс
10:30

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и капитан "Барселоны" Лионель Месси посетят ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс", сообщает AS. Игра состоится 9 декабря на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
Спорт-Экспресс10:30

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СМИ: Роналду и Месси посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде

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Месси и Роналду посетят финальный матч Кубка Либертадорес в Мадриде

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Месси и Роналду посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде

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Eurosport.ru09:32

Месси и Роналду посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Soccer.ru09:17

Роналду и Месси посетят ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде

Sport24.ru10:14
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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