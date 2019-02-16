Футбол

Роналду и Дибала помогли «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне»Вести.Ru 17:31

Ювентус — Фрозиноне
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Пауло Дибала
6′
Леонардо Бонуччи
17′
Эмре Джан
27′
37′
Бартош Саламон
58′
Даниэль Чиофани
Андреа Пинамонти
62′
Марко Капуано
Криштиану Роналду
63′
Криштиану Роналду
Федерико Бернардески
64′
Джорджо Кьеллини
Мартин Касерес
70′
78′
Раман Чибса
Мирко Гори
Сами Хедира
Миралем Пьянич
81′
81′
Франческо Кассата
83′
Франческо Дзампано
Лука Паганини
Жоау Канселу
89′
В чемпионате Италии матчем "Ювентуса" и "Фрозиноне" стартовал 24 тур.
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