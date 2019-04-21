Футбол
Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории «Ювентуса»Чемпионат вчера в 17:06
Горжусь тем, что помог написать страницу истории исключительного клуба, который очень меня поддерживал и за который мне выпала честь играть.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
Политика
Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы
Обновлено в 02:23
Политика
Первые экзитполы: Зеленский набирает 71,8% голосов
Появились первые данные экзитполов по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 07:49
Политика
Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ
По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Здоровье
Йогурт назван лучшим десертом для диабетиков
Обновлено в 02:57
Политика
Кучма дал совет будущему президенту Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что ему жаль кандидата, который по результатам выборов возглавит страну, поскольку он получит незавидное наследство в виде военных действий в Донбассе и угрозы дефолта в экономической отрасли.
Обновлено в 07:15
Общество
Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Религия
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека
Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.
Обновлено вчера в 07:40
Музыка
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Единоборства
Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив Хана
Американец во второй раз защищает пояс. В октябре 2018 Кроуфорд победил Хосе Бенавидеса техническим нокаутом в 12-м раунде.
Обновлено в 02:05
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Общество
Состояние Дмитрия Быкова улучшилось
Состояние писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля, улучшилось.
Обновлено в 06:35
Политика
Лавров заявил, что России не за что извиняться
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.
Обновлено в 07:36
Наука
В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток
Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.
Обновлено 19 апреля в 07:44
Общество
Названа опасность поздних родов для российской демографии
Российские женщины все чаще стремятся родить первенца после 30 лет, что отрицательно сказывается на демографической ситуации в стране.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Политика
НТВ показал тайные владения Зеленского
Телеканал НТВ показал тайные владения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:12
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Японии автобус наехал на толпу пешеходов
Муниципальный автобус в воскресенье, 21 апреля, врезался в группу пешеходов в крупном японском портовом городе Кобе на острове Хонсю, сообщает Kyodo.
Обновлено в 03:17