Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории «Ювентуса»Чемпионат вчера в 17:06

Горжусь тем, что помог написать страницу истории исключительного клуба, который очень меня поддерживал и за который мне выпала честь играть.

Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории «Ювентуса»

Политика Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.

Политика Первые экзитполы: Зеленский набирает 71,8% голосов Появились первые данные экзитполов по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины.

Политика Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".

Происшествия В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Политика Кучма дал совет будущему президенту Украины Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что ему жаль кандидата, который по результатам выборов возглавит страну, поскольку он получит незавидное наследство в виде военных действий в Донбассе и угрозы дефолта в экономической отрасли.

Общество Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".

Шоу-бизнес Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Политика Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.

Религия Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

Здоровье Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.

Музыка Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.

Происшествия У избирательного участка внезапно умер украинец В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".

Единоборства Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив Хана Американец во второй раз защищает пояс. В октябре 2018 Кроуфорд победил Хосе Бенавидеса техническим нокаутом в 12-м раунде.

Общество Состояние Дмитрия Быкова улучшилось Состояние писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля, улучшилось.

Политика Лавров заявил, что России не за что извиняться Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.

Наука В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.

Общество Названа опасность поздних родов для российской демографии Российские женщины все чаще стремятся родить первенца после 30 лет, что отрицательно сказывается на демографической ситуации в стране.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Авто На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.

Политика НТВ показал тайные владения Зеленского Телеканал НТВ показал тайные владения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Авто Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.