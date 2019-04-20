Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и АнглииГазета.Ru вчера в 14:28

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду завоевал 30-й титул в карьере

Sport24.ruвчера в 21:29

Роналду: я остаюсь в «Ювентусе», 1000%

РИА Новостивчера в 16:07

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Газета.Ruвчера в 14:28

Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионаты Англии, Испании и Италии

Матч ТВвчера в 15:04

Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории «Ювентуса»

Чемпионатвчера в 17:06

Криштиану Роналду: «Останусь в „Ювентусе“, 1000 процентов»

Спорт-Экспрессвчера в 15:22

Криштиану Роналду: «1000%, что останусь в „Юве“»

Sports.ruвчера в 14:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Обновлено в 01:24
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек

Обновлено в 01:25
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено вчера в 01:01
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕП

Заместитель председателя политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что члены партии выступят против антироссийских санкций в случае избрания в Европарламент.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено вчера в 06:13
Политика

На Украине проходит второй тур президентских выборов

На Украине проходит второй тур выборов президента.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Александр Гобозов: «Я редко вижусь с сыном»

Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено вчера в 18:48
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено 19 апреля в 23:08
Хоккей

Овечкин обошел Малкина по голам в истории плей-офф НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина по голам в истории Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Политика

«Тонны откровенной лжи», - невестка Порошенко сделала откровенное заявление в адрес жены Зеленского

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Наука

На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Технологии

Раскрыт зверский план конца света

Ни дня не проходит без того, чтобы очередной предсказатель или самоназванный эксперт ни рассказал о том, что Землю ждет неминуемый конец света.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

У берегов Камчатки произошла серия землетрясений

Обновлено вчера в 22:30
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Политика

Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено 18 апреля в 10:47
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Как сообщает ТАСС со ссылкой на африканские СМИ, бои ведут формирования правительства национального согласия Ливии, которое возглавляет Фаиз Сарадж, и наступающие силы командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика

Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
Обновлено вчера в 21:03
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Общество

Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ

Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.
Обновлено в 00:23
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Обновлено в 00:23
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» наконец выйдет в море для испытаний

Головной корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов» должны будут пройти ходовые испытания в полигонах Балтийского моря, пишет RT, ссылаясь на официального военно-морского флота (ВМФ) России Игоря Дыгало.
Обновлено вчера в 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное