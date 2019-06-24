Роналду — о фотографии с Джорданом: мы сделали историюЧемпионат 21:35

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом. Футболист сопроводил публикацию комментарием: «Мы сделали историю». В «Ювентус» Роналду перешёл летом прошлого года из «Реала».

Роналду — о фотографии с Джорданом: мы сделали историю

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