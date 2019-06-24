Футбол
Роналду — о фотографии с Джорданом: мы сделали историюЧемпионат 21:35
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом. Футболист сопроводил публикацию комментарием: «Мы сделали историю». В «Ювентус» Роналду перешёл летом прошлого года из «Реала».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:39, Вашингтон
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:50
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем
Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.
Обновлено в 22:30
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Наука
Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных
Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено 21 июня в 05:39
Происшествия
В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны
Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
Обновлено в 20:53
Политика
Несколько государств выступили за возвращение России в ПАСЕ
Многие государства выступили за принятие резолюции, предоставляющей России возможность вернуться в ПАСЕ.
Обновлено в 10:51
Авто
Появились первые фото нового внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке «Группа ГАЗ» представит внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено в 22:11
Футбол
Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»
Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено в 17:05
Общество
Праздник «Алые паруса» посетили 1,5 миллиона зрителей
В ночь на понедельник, 24 июня, полтора миллиона человек посетили главный праздник выпускников Санкт-Петербурга — "Алые паруса".
Обновлено в 23:10
Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
На авиасалоне МАКС-2019 представят три самолета МС-21-300
Обновлено 21 июня в 05:50
Происшествия
Педофил изнасиловал 13-летнюю девочку и застрелил её в голову
Пожизненный срок получил 41-летний извращенец, который изнасиловал 13-летнюю девочку и потом жестоко убил её.
Обновлено в 21:19
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено в 14:42
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 22:30
Общество
Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе
Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
Обновлено в 21:55
Гаджеты
Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100%
Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.
Обновлено в 02:32
Политика
На Украине рассказали о встрече Зеленского с Путиным
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что встреча президента страны Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в будущем может состояться.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна».
Обновлено в 22:54
Игры
Вышел бесплатный платформер про черепашек-ниндзя
Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.
Обновлено в 11:29
Космос
Командиром на МКС вновь стал россиянин
Обновлено в 19:21
Финансы
Весной россияне взяли автокредитов на рекордную сумму
Всего за первые четыре месяца 2019 года россияне взяли автокредитов на общую сумму 179 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:38
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03
Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено в 20:13
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено в 23:30