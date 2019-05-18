Футбол
Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работатьСоветский спорт вчера в 13:47
Аллегри отказался от продления контракта с Ювентусом до лета-2020. Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поблагодарил 51-летнего специалиста.
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Здоровье
Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено 17 мая в 22:47
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено вчера в 16:28
Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 05:55
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено 16 мая в 13:46
Музыка
Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении»
Продюсер, заслуженный артист Виктор Дробыш, готовивший к "Евровидению" конкурсантку от Белоруссии, заявил, что выступление россиянина Сергея Лазарева было безупречным.
Обновлено в 05:36
Авто
Названы 15 самых некрасивых концептов
Недавно портал zr.ru составил ТОП самых "уродливых" прототипов концепт-каров, не запущенных в производство.
Обновлено 17 мая в 11:00
Музыка
Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе
Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Происшествия
В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка
Обновлено в 03:30
Хоккей
Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Энергетика
Участники ОПЕК+ отметили влияние отношений США и КНР на рынок нефти
Ранее российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что к концу апреля Россия находилась на уровне сокращения добычи нефти в 229 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
Обновлено в 05:31
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний подросток разбился насмерть, катая отца на квадроцикле.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку
Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Авто
В продаже появился Ford Mustang GT, снимавший погони в фильме Need For Speed
На торговой площадке eBay выставили Ford Mustang GT, собранный специально для того, чтобы с него снимались скоростные сцены в фильме Need For Speed.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
SpaceX подала иск против правительства США
Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:44
Политика
Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили
Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 06:00
Авто
Suzuki назвала бестселлеры на российском рынке
Обновлено в 01:57
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Владимир Машков: «Очень скучаю по внучкам»
Обновлено в 04:00
Общество
Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска
Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
Обновлено в 03:11
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Авто
Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов
Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04