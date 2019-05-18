Футбол

Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работатьСоветский спорт вчера в 13:47

Аллегри отказался от продления контракта с Ювентусом до лета-2020. Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поблагодарил 51-летнего специалиста.
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Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работать

Советский спортвчера в 13:47

Криштиану Роналду: «Спасибо за все, мистер Аллегри! Это был необыкновенный год»

Матч ТВвчера в 14:12

Роналду: год с Аллегри был для меня особенным

Газета.Ruвчера в 13:49

Роналду — Аллегри: спасибо, мистер! Было приятно работать с вами!

Чемпионатвчера в 14:24

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу в «Ювентусе»

Спорт-Экспрессвчера в 13:24

Роналду — уходящему Аллегри: «Вы великолепный тренер и человек. Было приятно с вами работать!»

Sport24.ruвчера в 13:14

Роналду попрощался с Аллегри: «Спасибо, мистер. Вы не только великолепный тренер, но и замечательный человек»

Sports.ruвчера в 13:33
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Здоровье

Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено 17 мая в 22:47
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Общество

Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

Обновлено вчера в 16:28
Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 05:55
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено 16 мая в 13:46
Музыка

Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении»

Продюсер, заслуженный артист Виктор Дробыш, готовивший к "Евровидению" конкурсантку от Белоруссии, заявил, что выступление россиянина Сергея Лазарева было безупречным.
Обновлено в 05:36
Авто

Названы 15 самых некрасивых концептов

Недавно портал zr.ru составил ТОП самых "уродливых" прототипов концепт-каров, не запущенных в производство.
Обновлено 17 мая в 11:00
Музыка

Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Происшествия

В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка

Обновлено в 03:30
Хоккей

Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Энергетика

Участники ОПЕК+ отметили влияние отношений США и КНР на рынок нефти

Ранее российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что к концу апреля Россия находилась на уровне сокращения добычи нефти в 229 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
Обновлено в 05:31
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний подросток разбился насмерть, катая отца на квадроцикле.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку

Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Авто

В продаже появился Ford Mustang GT, снимавший погони в фильме Need For Speed

На торговой площадке eBay выставили Ford Mustang GT, собранный специально для того, чтобы с него снимались скоростные сцены в фильме Need For Speed.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

SpaceX подала иск против правительства США

Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:44
Политика

Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили

Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 06:00
Авто

Suzuki назвала бестселлеры на российском рынке

Обновлено в 01:57
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Владимир Машков: «Очень скучаю по внучкам»

Обновлено в 04:00
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
Обновлено в 03:11
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Кино

«Народный Оскар» от якутских фанатов передадут автору «Игры престолов»

Обновлено в 05:27
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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