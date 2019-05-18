Футбол

Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работатьСоветский спорт 13:47

Аллегри отказался от продления контракта с Ювентусом до лета-2020. Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поблагодарил 51-летнего специалиста.
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Роналду — Аллегри: спасибо, мистер! Было приятно работать с вами!

Чемпионат14:24

Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работать

Советский спорт13:47

Роналду: год с Аллегри был для меня особенным

Газета.Ru13:49

Криштиану Роналду: «Спасибо за все, мистер Аллегри! Это был необыкновенный год»

Матч ТВ14:12

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс13:24

Роналду — уходящему Аллегри: «Вы великолепный тренер и человек. Было приятно с вами работать!»

Sport24.ru13:14

Роналду попрощался с Аллегри: «Спасибо, мистер. Вы не только великолепный тренер, но и замечательный человек»

Sports.ru13:33
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Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

Обновлено в 19:15
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Общество

Die Welt (Германия): «Когда приходили русские, это было ужасно» (Die Welt)

Многие уже больше не могут рассказывать о том, как было в то время, когда Германия лежала в руинах.
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Политика

Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Музыка

Верка Сердючка спела на Евровидении

Обновлено в 17:44
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Обновлено в 17:51
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии завершился победой команды Ильи Воробьева со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
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Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
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Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева на «Евровидении»

Австрийский певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст), который стал победителем «Евровидения» 2014 года, рассказал о своем отношении к пене Scream Сергея Лазарева.
Обновлено в 14:02
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе

Обновлено в 15:40
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Авто

Будущий глава Mercedes предрекает подорожание бензиновых автомобилей

Обновлено в 07:00
Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:14
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Музыка

Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах

Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

Обновлено вчера в 15:45
Космос

Во время полетов в дальний космос могут использовать телемедицину

Замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН космонавт Олег Котов посчитал особенно востребованным вопрос телемедицины в космосе.
Обновлено 16 мая в 15:48
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Здоровье

Какие средства на основе зверобоя помогут при боли в суставах?

Помогает он и в лечении артритов, и болей в суставах.
Обновлено в 18:31
Здоровье

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено в 16:59
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Политика

В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17

Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
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Общество

В Историческом музее в Москве состоялось открытие акции «Ночь музеев»

Обновлено в 12:47
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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