Футбол
Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работатьСоветский спорт 13:47
Аллегри отказался от продления контракта с Ювентусом до лета-2020. Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поблагодарил 51-летнего специалиста.
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Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено в 19:15
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Общество
Die Welt (Германия): «Когда приходили русские, это было ужасно» (Die Welt)
Многие уже больше не могут рассказывать о том, как было в то время, когда Германия лежала в руинах.
Обновлено в 17:44
Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Музыка
Верка Сердючка спела на Евровидении
Обновлено в 17:44
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено в 17:51
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии завершился победой команды Ильи Воробьева со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Обновлено в 08:39
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева на «Евровидении»
Австрийский певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст), который стал победителем «Евровидения» 2014 года, рассказал о своем отношении к пене Scream Сергея Лазарева.
Обновлено в 14:02
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе
Обновлено в 15:40
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Обновлено в 16:15
Музыка
Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах
Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено вчера в 15:45
Космос
Во время полетов в дальний космос могут использовать телемедицину
Замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН космонавт Олег Котов посчитал особенно востребованным вопрос телемедицины в космосе.
Обновлено 16 мая в 15:48
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Здоровье
Какие средства на основе зверобоя помогут при боли в суставах?
Помогает он и в лечении артритов, и болей в суставах.
Обновлено в 18:31
Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено в 16:59
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Политика
В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17
Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35