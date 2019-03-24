Футбол

Роналду: Шевченко делает хорошую работу в сборной УкраиныЧемпионат 01:48

Португалия — Украина
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 22 марта
Стадион «Эштадиу да Луш»
Рубен Невеш
Рафа Силва
62′
67′
Марлос
Виктор Цыганков
Андре Силва
Диего Соуза
73′
76′
Роман Яремчук
Жуниор Мораес
86′
Тарас Степаненко
Жоау Моутинью
Жоау Мариу
87′
87′
Евгений Коноплянка
Виталий Буяльский
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Украины. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" и закончилась со счётом 0:0.
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