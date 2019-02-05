Футбол

Роналду: «Рад, что праздную день рождения в Италии»Евро-футбол.ру вчера в 15:28

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями от дня рождения, прошедшего 5 февраля.
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Криштиану Роналду и Александр Лемешов отмечают сегодня свой день рождения!

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Криштиану Роналду: «Мне повезло поиграть в серии А. Приятно жить в Италии»

Sports.ru04:44

Криштиану Роналду: «Счастлив отметить свой день рождения в „Ювентусе“»

Матч ТВвчера в 14:41

Роналду: «Рад, что праздную день рождения в Италии»

Евро-футбол.рувчера в 15:28

Роналду: мне повезло выступать в Серии А

Чемпионатвчера в 13:39

Роналду: «Счастлив отметить день рождения в Италии. Моя семья и дети здесь счастливы»

Sport24.ruвчера в 13:36

Еще одно доказательство величия Роналду: посмотрите на него и на его ровесников!

Спорт-Экспрессвчера в 04:00
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Общество

Десятки поклонников пришли проститься с Децлом

Обновлено в 03:22
Футбол

Кокорина и Мамаева доставили в суд

Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина доставили в Тверской районный суд Москвы на автозаке, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:58
Происшествия

На месте пожара на Никитском бульваре нашли тело девятого погибшего

Обновлено в 06:19
Авто

Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq

Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Авто

Volkswagen обновил семейство Passat

Компания Volkswagen представила обновленное семейство Passat — модернизированные седан и универсал покажут на автосалоне в Женеве в марте.
Обновлено в 02:22
Политика

«Порошенко осатанел»: Захарова о виновности России в бедности Украины

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что украинский президент Петр Порошенко "осатанел", так как "в здравом уме так врать" про то, что Россия виновата в бедности Украины, "не получится".
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»

С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
Обновлено в 04:45
Происшествия

СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по «делу Арашуковых»

Следственный комитет (СК) России объявил в розыск руководителей филиалов газораспределительных компаний Уали Евгамукова и Умара Калмыкова по "делу Арашуковых", которых обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб. Об этом в среду, 6 февраля, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:10
Политика

Янукович заявил о возможности покушения на него

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о возможности покушения на него и других украинских политиков.
Обновлено в 06:33
Театры

Джим Керри сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита»

Американский актер Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита».
Обновлено в 01:22
Общество

В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников

Обновлено в 06:56
Интернет

Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в чатах

В мессенджере Facebook появилась функция, позволяющая удалять отправленные сообщения в чатах.
Обновлено в 00:54
Кино

«Яндекс» запустит сериалы собственного производства

Как сообщила Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов «Яндекса», компания готова запустить собственные фильмы, сериалы, а также шоу различных жанров.
Обновлено в 02:55
Гаджеты

Эксперты iFixit доказали, что смартфоны нельзя сушить в рисе

Эксперты смогли доказать, что сушка смартфона в рисе не приносит пользы. Дело в том, что рис не может впитать в себя всю имеющуюся жидкость.
Обновлено вчера в 09:02
Авто

Названы десять претендентов на титул лучшего в мире автомобиля

Обновлено в 07:10
Авто

BMW рассказала о зимних испытаниях электрического кроссовера BMW iNext

В целом баварская компания до 2025 года намерена предложить своим клиентам 12 полностью электрических моделей, которые способны проехать на одном заряде до 700 км.
Обновлено в 06:43
Авто

Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda

Британская марка Aston Martin опубликовала тизер на новый электрический кроссовер Aston Martin Lagonda All-Terrain, который официально представят публике в рамках ближайшего автосалона в Женеве.
Обновлено в 05:03
Гаджеты

Apple сменит вице-президента по розничным продажам

Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 19:23
Транспорт

В метро Москвы назвали самые популярные маршруты

В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
Общество

Власти Саратова проверят данные о принуждении учителей к уборке снега

В Саратове муниципальные власти проверят сообщение о принудительном участии учителей школы № 78 в уборке снега.
Обновлено в 07:13
Спорт

Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов

Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 05:05
Политика

Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Гаджеты

Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» перешел на работу в Сбербанк

Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк.
Обновлено в 05:45
Политика

Медведев освободил от должности директора детского центра «Артек»

Уточняется, что обязанности директора лагеря будет временно исполнять заместитель директора по строительству международного детского центра Константин Федоренко.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам

В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены.
Обновлено в 04:00
Интернет

Google создала расширение для Chrome для проверки безопасности паролей

Корпорация Google выпустила бесплатное расширение Password Checkup для своего браузера Chrome, которое позволяет защитить учетные записи от несанкционированного доступа, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:13
Происшествия

У псковского журналиста Светланы Прокопьевой проходит обыск

Обновлено в 04:26
Хоккей

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Обновлено вчера в 19:50
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Суд в Орле приговорил датчанина из «Свидетелей Иеговы» к шести годам

Гражданин Дании Деннис Кристенсен приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме.
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Украина вышла из соглашения с Россией об обмене правовой информацией

Правительство Украины во время заседания под председательством премьера страны Владимира Гройсмана прекратило действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией, действовавшего с 1995 года.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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