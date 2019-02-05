Футбол
Роналду: «Рад, что праздную день рождения в Италии»Евро-футбол.ру вчера в 15:28
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями от дня рождения, прошедшего 5 февраля.
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Роналду: «Счастлив отметить день рождения в Италии. Моя семья и дети здесь счастливы»
Sport24.ruвчера в 13:36
Еще одно доказательство величия Роналду: посмотрите на него и на его ровесников!
Спорт-Экспрессвчера в 04:00
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Общество
Десятки поклонников пришли проститься с Децлом
Обновлено в 03:22
Футбол
Кокорина и Мамаева доставили в суд
Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина доставили в Тверской районный суд Москвы на автозаке, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:58
Авто
Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Авто
Volkswagen обновил семейство Passat
Компания Volkswagen представила обновленное семейство Passat — модернизированные седан и универсал покажут на автосалоне в Женеве в марте.
Обновлено в 02:22
Политика
«Порошенко осатанел»: Захарова о виновности России в бедности Украины
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что украинский президент Петр Порошенко "осатанел", так как "в здравом уме так врать" про то, что Россия виновата в бедности Украины, "не получится".
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»
С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
Обновлено в 04:45
Происшествия
СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по «делу Арашуковых»
Следственный комитет (СК) России объявил в розыск руководителей филиалов газораспределительных компаний Уали Евгамукова и Умара Калмыкова по "делу Арашуковых", которых обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб. Об этом в среду, 6 февраля, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:10
Политика
Янукович заявил о возможности покушения на него
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о возможности покушения на него и других украинских политиков.
Обновлено в 06:33
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита»
Американский актер Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита».
Обновлено в 01:22
Общество
В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников
Обновлено в 06:56
Интернет
Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в чатах
В мессенджере Facebook появилась функция, позволяющая удалять отправленные сообщения в чатах.
Обновлено в 00:54
Кино
«Яндекс» запустит сериалы собственного производства
Как сообщила Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов «Яндекса», компания готова запустить собственные фильмы, сериалы, а также шоу различных жанров.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Эксперты iFixit доказали, что смартфоны нельзя сушить в рисе
Эксперты смогли доказать, что сушка смартфона в рисе не приносит пользы. Дело в том, что рис не может впитать в себя всю имеющуюся жидкость.
Обновлено вчера в 09:02
Авто
Названы десять претендентов на титул лучшего в мире автомобиля
Обновлено в 07:10
Авто
BMW рассказала о зимних испытаниях электрического кроссовера BMW iNext
В целом баварская компания до 2025 года намерена предложить своим клиентам 12 полностью электрических моделей, которые способны проехать на одном заряде до 700 км.
Обновлено в 06:43
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Британская марка Aston Martin опубликовала тизер на новый электрический кроссовер Aston Martin Lagonda All-Terrain, который официально представят публике в рамках ближайшего автосалона в Женеве.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Apple сменит вице-президента по розничным продажам
Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 19:23
Транспорт
В метро Москвы назвали самые популярные маршруты
В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
Общество
Власти Саратова проверят данные о принуждении учителей к уборке снега
В Саратове муниципальные власти проверят сообщение о принудительном участии учителей школы № 78 в уборке снега.
Обновлено в 07:13
Спорт
Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 05:05
Политика
Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма
Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» перешел на работу в Сбербанк
Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк.
Обновлено в 05:45
Политика
Медведев освободил от должности директора детского центра «Артек»
Уточняется, что обязанности директора лагеря будет временно исполнять заместитель директора по строительству международного детского центра Константин Федоренко.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам
В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены.
Обновлено в 04:00
Интернет
Google создала расширение для Chrome для проверки безопасности паролей
Корпорация Google выпустила бесплатное расширение Password Checkup для своего браузера Chrome, которое позволяет защитить учетные записи от несанкционированного доступа, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:13
Хоккей
Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Суд в Орле приговорил датчанина из «Свидетелей Иеговы» к шести годам
Гражданин Дании Деннис Кристенсен приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме.
Обновлено в 06:08
Политика
Украина вышла из соглашения с Россией об обмене правовой информацией
Правительство Украины во время заседания под председательством премьера страны Владимира Гройсмана прекратило действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией, действовавшего с 1995 года.
Обновлено в 06:23