Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРоналду: «Надеюсь, в этот раз „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

Все стараются стать сильнее, чтобы выиграть. Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», хотя этот турнир брать особенно тяжело. Не всегда на вершине оказывается фаворит.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Криштиану Роналду: «Надеюсь, что „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

Спорт-Экспресс03:00

Роналду о ЛЧ: «Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус»

Sports.ruвчера в 23:00

Криштиану Роналду: «Надеюсь, в этот раз в ЛЧ победит „Ювентус“. Но не всегда фаворит становится чемпионом»

Sportbox.RU00:45

Роналду хочет победить с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Газета.Ru00:45

Роналду: «Надеюсь, в этот раз „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

Евро-футбол.ру01:11

Криштиану Роналду: «Надеюсь, в этот раз в ЛЧ победит „Ювентус“. Но не всегда фаворит становится чемпионом»

Матч ТВ00:45

Роналду верит в победу «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Soccer.ru00:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол

Определились все участники Лиги Европы

В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы.
Pravda.Ru 01:54
Политика

Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово

Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия

Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева.
Российская газета 08:13
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T

UfaTime.ru вчера в 08:42
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Политика

Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы

Россия направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
RT на русском 09:38
Общество

Аниматора в костюме коня оштрафовали за нарушение авторских прав

Интерфакс 08:37
Политика

Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу

РИА Новости вчера в 16:33
Политика

Лукашенко собрал 20 тонн арбузов на своём участке

Глава Белоруссии Александр Лукашенко по традиции собрал урожай арбузов на своём приусадебном участке.
News.ru 07:52
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Экономика

Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Интерфакс 09:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

В преддверии 75-летия освобождения Бухареста от войск нацистской Германии наше Минобороны рассекретило уникальные архивные документы.
ТВ Центр 05:00
Происшествия

Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии

В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Происшествия

Самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за птиц

Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Свободная Пресса.
Национальная служба новостей 01:19
Игры

В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam

Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Кино

Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым

Российская газета 09:30
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Музыка

Роттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Политика

Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Происшествия

Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Известия 07:41
Автоспорт

Росс Браун: В 2020-м мы хотим поэкспериментировать с форматом Гран При

В преддверии глобальных перемен в правилах в 2021-м Liberty Media хочет оценить концепцию спринтерской гонки и новый формат квалификации.
Autosport.com.ru 08:11
Политика

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:28
Наука

Найдены следы первых поселенцев Северной Америки

Древние люди начали заселять Америку на несколько тысяч лет раньше, чем считалось.
МИР 24 01:53
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Вести.Ru 09:15
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Экономика

«Аэрофлот» заявил о планах получить еще десять SSJ 100 в конце года

Обсуждение контракта на поставку ста новых SSJ 100 для "Аэрофлота" находится в финальной стадии, к концу 2019 года компания планирует получить десять самолетов, заявил замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.
Интерфакс 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное