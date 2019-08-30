Лига чемпионов
Евро-футбол.руРоналду: «Надеюсь, в этот раз „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Все стараются стать сильнее, чтобы выиграть. Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», хотя этот турнир брать особенно тяжело. Не всегда на вершине оказывается фаворит.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол
Определились все участники Лиги Европы
В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы.
Pravda.Ru 01:54
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия
Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева.
Российская газета 08:13
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T
UfaTime.ru вчера в 08:42
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
Россия направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
RT на русском 09:38
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Лукашенко собрал 20 тонн арбузов на своём участке
Глава Белоруссии Александр Лукашенко по традиции собрал урожай арбузов на своём приусадебном участке.
News.ru 07:52
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Экономика
Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Интерфакс 09:13
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
В преддверии 75-летия освобождения Бухареста от войск нацистской Германии наше Минобороны рассекретило уникальные архивные документы.
ТВ Центр 05:00
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Происшествия
Самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за птиц
Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Свободная Пресса.
Национальная служба новостей 01:19
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Российская газета 09:30
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Политика
Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Автоспорт
Росс Браун: В 2020-м мы хотим поэкспериментировать с форматом Гран При
В преддверии глобальных перемен в правилах в 2021-м Liberty Media хочет оценить концепцию спринтерской гонки и новый формат квалификации.
Autosport.com.ru 08:11
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:28
Наука
Найдены следы первых поселенцев Северной Америки
Древние люди начали заселять Америку на несколько тысяч лет раньше, чем считалось.
МИР 24 01:53
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Экономика
«Аэрофлот» заявил о планах получить еще десять SSJ 100 в конце года
Обсуждение контракта на поставку ста новых SSJ 100 для "Аэрофлота" находится в финальной стадии, к концу 2019 года компания планирует получить десять самолетов, заявил замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.
Интерфакс 07:00