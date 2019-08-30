Лига чемпионов
RT на русскомРоналду: надеюсь, «Ювентус» победит в Лиге чемпионов
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы выиграть Лигу чемпионов с туринским клубом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Музыка
«Евровидение-2020» примет Роттердам
Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy.
Вести.Ru 06:58
Политика
Новый глава МИД Украины сделал заявление по Крыму
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о главных задачах министерства, поставленных украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.
РИА Новости Крым 08:01
Космос
Третий за месяц спутник связи «Глонасс-М» выведен из эксплуатации
Российский спутник связи "Глонасс-М" временно выведен из эксплуатации.
РЕН ТВ 07:19
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 04:34
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.
REGNUM 07:54
Общество
Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках
Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.
Газета.Ru 06:58
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующем саммите G7
Как отмечается, Зеленский обеспокоен тем, что российская сторона может присутствовать на новом саммите.
Газета.Ru 06:57
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Общество
Познер рассказал, кого считает самым талантливым тележурналистом
Журналист Владимир Познер в своем блоге назвал Леонида Парфенова самым талантливым человеком на российском телевидении.
РИА Новости 07:07
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.
RT на русском 08:08
Происшествия
СК назвал причину массовой утечки данных сотрудников РЖД
Ранее директор по информационным технологиям Евгений Чаркин сообщил журналистам, что РЖД передали в правоохранительные органы материалы по ситуации с утечкой персональных данных сотрудников и обещают добраться до сути.
РИА Новости 05:35
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57
Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:28
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Экономика
«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие
Польша и США обсудили очередное место дислокации американских военных
На совместной пресс-конференции советника по национальной безопасности США Джона Болтона и министра обороны Польши Мариуша Блащака прозвучало заявление о том, что страны обсуждают создание нового места для размещения американских военных.
Военное дело 06:35