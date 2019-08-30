Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы выиграть Лигу чемпионов с туринским клубом.

Музыка «Евровидение-2020» примет Роттердам Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy.

Политика Новый глава МИД Украины сделал заявление по Крыму Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о главных задачах министерства, поставленных украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Общество Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.

Политика Зеленский обеспокоен приглашением России на следующем саммите G7 Как отмечается, Зеленский обеспокоен тем, что российская сторона может присутствовать на новом саммите.

Политика Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».

Политика ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Москве 36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

Политика Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.

Кино Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Политика «Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.

Общество Познер рассказал, кого считает самым талантливым тележурналистом Журналист Владимир Познер в своем блоге назвал Леонида Парфенова самым талантливым человеком на российском телевидении.

Общество Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето "Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Происшествия СК назвал причину массовой утечки данных сотрудников РЖД Ранее директор по информационным технологиям Евгений Чаркин сообщил журналистам, что РЖД передали в правоохранительные органы материалы по ситуации с утечкой персональных данных сотрудников и обещают добраться до сути.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Экономика Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.

Политика Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57 Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Экономика «Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.

Общество Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.