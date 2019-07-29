Главное, что моя карьера после "Реала" продолжает быть успешной. Нелегко было уехать из Мадрида после девяти лет и в моём возрасте. Но этот сезон получился одним из лучших, я много чего выиграл.

Роналду: «Моя карьера после „Реала“ продолжает быть успешной»

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