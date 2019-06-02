Футбол
Роналду, Месси и ван Дейк вошли в символическую сборную Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 13:13
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в символическую сборную футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщается на странице УЕФА в Twitter.
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Шесть игроков «Ливерпуля» - в символической сборной Лиги чемпионов-2018/19
Спорт-Экспрессвчера в 11:14
УЕФА назвал сборную ЛЧ-2018/19. В ней 6 игроков «Ливерпуля», 5 — «Аякса», 3 — «Тоттенхэма»
Sport24.ruвчера в 10:54
Ван дейк, Мане, Месси, Роналду, де Лигт и Моура – в сборной Лиги чемпионов-2018/19
Sports.ruвчера в 10:59
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
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