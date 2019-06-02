Роналду, Месси и ван Дейк вошли в символическую сборную Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 13:13

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в символическую сборную футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщается на странице УЕФА в Twitter.

Роналду, Месси и ван Дейк вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

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