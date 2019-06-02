Футбол

Роналду, Месси и ван Дейк вошли в символическую сборную Лиги чемпионовРИА Новости вчера в 13:13

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в символическую сборную футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщается на странице УЕФА в Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

УЕФА показал команду сезона в Лиге чемпионов

Нева Спортвчера в 11:30

УЕФА представил команду сезона в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 10:59

Шесть игроков «Ливерпуля» - в символической сборной Лиги чемпионов-2018/19

Спорт-Экспрессвчера в 11:14

Ван Дейк, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2018/19

ТАССвчера в 11:12

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

RT на русскомвчера в 11:17

УЕФА назвал сборную ЛЧ-2018/19. В ней 6 игроков «Ливерпуля», 5 — «Аякса», 3 — «Тоттенхэма»

Sport24.ruвчера в 10:54

Ван дейк, Мане, Месси, Роналду, де Лигт и Моура – в сборной Лиги чемпионов-2018/19

Sports.ruвчера в 10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Футбол

Россия и рейтинг УЕФА: мы потеряем шестое место?

Испания по-прежнему возглавляет таблицу коэффициентов УЕФА с большим отрывом, однако Англия приближается.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Иркутске три человека пострадали при столкновении маршрутки и такси

Обновлено в 01:50
Общество

Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции

Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
Обновлено в 02:44
Футбол

Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче.
Обновлено в 01:44
Футбол

Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА

Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

В Саратове под воду после ливня ушла улица Танкистов

В Саратове в ночь на 3 июня из-за сильного ливня затопило улицу Танкистов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Раде оценили снос бюста Жукова националистами

Обновлено в 01:11
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Дочь Кристины Асмус стала еще больше похожа на папу

Еще недавно поклонникам Кристины Асмус казалось, что её дочка поровну унаследовала мамины и папины черты лица, но по мере подрастания Анастасия всё больше становится копией своего отца.
Обновлено в 00:00
Общество

В Москве установится тропическая жара

Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Транспорт

Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку

Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины

Обновлено вчера в 17:50
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Гаджеты

Apple удаляет представительства iTunes в социальных сетях

Стоит отметить, что поклонникам программы iTunes не о чем беспокоится – музыкальная составляющая сохранила свои преимущества в приложении Apple Music.
Обновлено в 00:01
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Ранее о якобы значительном сокращении Москвой числа военных советников в Венесуэле написала газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:42
Футбол

Гвардиола оценил возможность возвращения в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нынешнем наставнике «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 02:18
Общество

Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно

Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Здоровье

У женщин симптомы инфаркта отличаются от мужских

Обновлено в 02:43
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Путешествия

Летние туры для россиян подорожали на треть

В 2019 году жители России заплатят почти на треть больше за летний отдых.
Обновлено в 01:56
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество

Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании

Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, китайская Huawei купила патенты российского разработчика «Вокорд» в области распознавания лиц.
Обновлено в 02:57
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное