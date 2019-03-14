Футбол

Роналду, Месси и Мане включены в команду недели Лиги чемпионовСоветский спорт 11:06

Стал известен состав символической сборной Лиги чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала.
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Сразу четыре игрока «Манчестер Сити» попали в символическую сборную недели 1/8 финала ЛЧ

Матч ТВ12:39

Роналду + Месси. Символическая сборная 1/8 финала Лиги чемпионов

Soccer.ru11:14

Роналду, Агуэро и Мане – в команде недели 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс11:58

Роналду и Месси попали в команду недели Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру11:26

Сразу четыре игрока «Манчестер Сити» попали в символическую сборную недели 1/8 финала ЛЧ

Sportbox.RU12:39

Роналду, Месси и Мане включены в команду недели Лиги чемпионов

Советский спорт11:06

Месси и Роналду включены в команду недели Лиги чемпионов

Sport24.ru11:00
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Политика

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Парламент Британии отказался от нового референдума по Brexit

Парламент Великобритании отверг поправку об отсрочке даты Brexit при условии проведения повторного референдума по выходу Лондона из состава Евросоюза.
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Медведев освободил от должности замглавы Росавиации

В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олега Клима освободили от должности по его просьбе.
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Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

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«Вчера только приняли законы сенатора Андрея Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть — подпадёшь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадёшь под закон о фейковых новостях», — приводит её слова ТАСС.
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По данным следствия, в июне 2016 года обвиняемый оформил опекунство над мальчиком, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем вернул ребенка в социальное учреждение.
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Кузнецова рассказала о состоянии девочки-маугли

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что "девочка-маугли", найденная в захламленной квартире в Москве, выздоравливает.
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YouTube заблокировал канал Владимира Зеленского

Сервис видеохостинга YouTube заблокировал канал артиста и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:21
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В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Участники стратегической сессии, обсуждавшие продвижение здорового образа жизни в России, могут внести в перечень поручений президента к заседанию Госсовета предложение по ограничению продажи алкоголя в жилых районах.
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Следующий поединок Александра Емельяненко состоится 10 мая в Самаре

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Для управления 50 км трубопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ пойдёт через Германию в Европу, может быть создана отдельная компания.
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СБУ задержала советника главы МВД страны

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины (СБУ) задержали советника министра внутренних дел страны Арсена Авакова.
Обновлено в 13:20
Авто

Opel выйдет на российский рынок с тремя моделями

Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro.
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Глава Липецка досрочно подал в отставку

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Для исправления демографии в России переселят мигрантов

Как пишет "Коммерсантъ", источники, близкие к правительству, сообщили, что в планах Кремля в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек.
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Инвестиции к ВВП упали ниже уровня 2011 года

Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП России сократилось с 21,4% в 2017 году до 20,6% в 2018-м, сообщил сегодня Росстат.
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Cкоулз покинул «Олдхэм» спустя месяц после назначения

Пол Скоулз покинул должность главного тренера "Олдхэма".
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Зюганов: Мандат Жореса Алферова в Госдуме получит Павел Грудинин

Президиум Коммунистической партии Российской Федерации принял решение передать мандат умершего депутата Госдумы от фракции Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты России от данной партии Павлу Грудинину.
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