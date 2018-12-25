Футбол
Роналду: «Хочу увидеть Месси в чемпионате Италии»
Роналду: «Хочу увидеть Месси в чемпионате Италии»Евро-футбол.ру05:10
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хотел бы увидеть форварда "Барселоны" Лионеля Месси в одном из итальянских клубов.
Евро-футбол.ру05:10
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Обновлено в 11:05
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Вирджил Ван Дейк: «Нас ждет очень трудная игра с „Наполи“»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира против «Наполи».
Обновлено в 11:16
Футбол
Роналду сравнил «Ювентус» и «Реал»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от пребывания в итальянском клубе, а также сравнил туринцев со своей предыдущей командой — мадридским «Реалом».
Обновлено в 10:20
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Сигурдссон, удаленный за толчок болбоя, будет приглашен на КДК РФС
Футболист "Ростова" Рагнар Сигурдссон будет приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:48
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Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»
«Ливерпуль» продлил контракт с молодым игроком обороны Джо Гомесом.
Обновлено в 08:54
Футбол
Марио Фернандес: ЦСКА непременно поучаствует в гонке за чемпионство
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