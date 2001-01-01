Футбол
Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионовЧемпионат 05:45
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поделился прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов, который состоится завтра, 1 июня, в Мадриде.
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Общество
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Космос
Висевшее 10 лет в космосе полотенце вернут на Землю
В ходе работ российские космонавты забрали легендарное полотенце, которое провисело в космосе около десяти лет.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
«Динамо» претендует на полузащитника «Рубина»
Согласно информации источника, полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов входит в сферу интересов "Динамо".
Обновлено вчера в 04:11
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество
Российских застройщиков могут обязать ставить ограничители на окна
Рошаль отметил, что в Европе и Америке нет такого количества падающих из окон детей, поскольку у них дома сразу строятся с ограничителями на окнах.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Кино
Прокатчик объяснил удаление ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне
Фильм "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в российском прокате претерпел некоторые изменения в соответствии с законодательством страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Централ Партнершип".
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Умерла жена актера Юрия Соломина
Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Авто
Появились фотографии нового Renault Duster для России
В Бразилии сфотографировали модернизированную версию старого Duster. Фотографии были опубликованы порталом Autos Segredos.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Авто
Стала известна дата начала продаж Volkswagen Polo нового поколения
Немецкий седан Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке с 18 июня текущего года.
Обновлено в 03:14
Футбол
Чалов признан лучшим игроком сезона в премьер-лиге
Форвард ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком премьер-лиги в сезоне-2018/2019, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 05:49
Политика
Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Общество
В какие компании чаще принимают работников старшего возраста
В целом же, как отмечают в Superjob, за 8 последних лет число работодателей, которые отказываются принимать на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть: 38% в 2011 году и 26% сегодня.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Мосводосток выясняет причины гибели рыбы в Яузе
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Перми при столкновении автобусов пострадали 6 человек
В результате аварии пострадали шесть человек - водители и кондукторы обоих автобусов, а также два пассажира.
Обновлено в 01:27
Политика
Лукашенко заявил, что демократии в Белоруссии не меньше, чем в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что демократии в республике не меньше, чем в России или на Западе.
Обновлено в 05:32
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено вчера в 17:12