Футбол

Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионовЧемпионат 05:45

Тоттенхэм — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поделился прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов, который состоится завтра, 1 июня, в Мадриде.
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