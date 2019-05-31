Футбол

Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионовЧемпионат 05:45

Тоттенхэм — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поделился прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов, который состоится завтра, 1 июня, в Мадриде.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов. Согласны с ним?

Спорт-Экспресс02:14

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз на финал Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 15:12

Роналдо дал прогноз на финал ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 11:24

Роналдо дал прогноз на финал ЛЧ

Матч ТВвчера в 11:24

Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 20:41

Роналдо считает, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов

Советский спортвчера в 09:45

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов

Пятый каналвчера в 07:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика

Аваков не намерен баллотироваться в Раду

Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Авто

Lotus опубликовал тизер электрического гиперкара Type 130

Впервые анонсированный на автосалоне в Шанхае в апреле этого года, «Type 130» получил это прозвище как дань количеству всех различных «Type», которые Lotus представил в течение своей 71-летней истории.
Обновлено в 05:32
Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол

Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»

Ранее СМИ сообщили, что Янссен попал в сферу интересов «Локомотива».
Обновлено в 03:09
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Спорт

Фигуристка Полина Цурская объявила о завершении карьеры

Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года, победительница Финала юниорской серии "Гран-при" сезона-2015/16 Полина Цурская объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Древарх обстрелял из автомата с мочой охранников на Шиесе

Обновлено в 03:22
Игры

Второй новой игрой THQ Nordic на Е3 2019 станет следующая Darksiders

Обновлено вчера в 10:05
Технологии

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Политика

Песков рассказал о формировании рейтинга Путина

Рейтинг президента России Владимира Путина формируется по оценке его работы россиянами, при этом социология нередко ошибается, но профессионализм специалистов в этой сфере Кремль высоко ценит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:25
Происшествия

МАК проведёт расследование по факту публикаций о катастрофе SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет проведёт служебное расследование по факту публикации в СМИ материалов о катастрофе самолёта SSJ-100 в Шереметьеве.
Обновлено в 04:22
Общество

В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Политика

Совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир: «Квоты и запреты — это плохо» (Детектор медиа, Украина) (Детектор медиа)

«Детектор медиа» пообщался с двумя совладельцами группы «Квартал 95», которые остались управлять бизнесом — Андреем Яковлевым и Борисом Шефиром.
Обновлено в 05:11
Политика

Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 31 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Обновлено в 06:01
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР

О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько зарабатывает Тина Канделаки

Обновлено в 05:00
Кино

Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

Обновлено в 03:08
Общество

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе оператора

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 02:48
Футбол

Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп высказал мнение, что «шпоры» обыграют «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:27
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Вице-спикер Рады обвинила Гройсмана в разворовывании бюджета

Оксана Сыроид утверждает, что украинский премьер мог бы намного эффективнее защитить страну от дефолта, "если бы перестал воровать" из казны Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в воровстве денег из госбюджета, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:00
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Помпео: США хотят избежать рисков дальнейшего вторжения Турции в Сирию

США хотят избежать рисков дальнейшего вторжения Турции в южные регионы Сирии, заявил после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом на дипломатической вилле "Борзиг" госсекретарь США Майкл Помпео.
Обновлено в 05:48
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное