Футбол

Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 22:17

Роналдо поставил на счет 3:1 в пользу "Ливерпуля". Соответствующая фотография была опубликована в официальном инстаграме турнира. Финальная игра Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде 1 июня.
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Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов. Согласны с ним?

Спорт-Экспресс02:14

Роналдо считает, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов

Советский спортвчера в 09:45

Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 20:41

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз на финал Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 15:12

Роналдо дал прогноз на финал ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 11:24

Роналдо дал прогноз на финал ЛЧ

Матч ТВвчера в 11:24

Роналдо дал прогноз на финал Лиги Чемпионов

Sport.ru02:00
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Политика

Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести

Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
Обновлено в 02:46
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Гаджеты

Стартовали продажи флагманского смартфона Sony Xperia 1

Обновлено в 01:34
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Наука

Раскрыта природа шаровой молнии

Как пишет Science Alert, Торчигин предлагает физическую модель, которую можно экспериментально доказать или опровергнуть, однако она не объясняет некоторые разновидности шаровых молний, наблюдаемых в природе.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Космос

NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса

Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 07:54
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа

Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия

Пострадавшего в ДТП в Приморье китайского туриста выписали из больницы

Врачи выписали китайского туриста и русского водителя, пострадавших при опрокидывании автобуса с туристами в Приморье, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:20
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Государственная дума России в четверг приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в состоянии опьянения и повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть людей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 08:04
Культура

Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 02:02
Хоккей

«Торонто» может обменять Никиту Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено вчера в 12:13
Кино

В Чите стартовал Забайкальский кинофестиваль

Восьмой Забайкальский кинофестиваль начался сегодня, 30 мая, в Чите. На нем побывало множество звезд, которые высоко оценили мероприятие.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Власти Израиля назвали нападение в Иерусалиме терактом

Израильская полиция опознала в мужчине, ранившем ножом двух человек в Иерусалиме, жителя палестинских территорий, и квалифицирует его действия как теракт.
Обновлено в 01:41
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
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