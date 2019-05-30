Футбол
Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 20:41
Роналдо сделал прогноз со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля». Соответствующее фото появилось в официальном инстаграме турнира. Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде 1 июня.
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Роберто Карлос: Преимущество «Ливерпуля» в опыте не станет решающим фактором в финале Лиги чемпионов
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Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
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Главный военный медик Дмитрий Тришкин в четверг представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей, которое расширяет их полномочия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
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Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
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В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
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