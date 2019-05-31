Футбол
Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 22:17
Роналдо поставил на счет 3:1 в пользу "Ливерпуля". Соответствующая фотография была опубликована в официальном инстаграме турнира. Финальная игра Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде 1 июня.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Авто
В России коллекционную пару Aston Martin оценили в 762 миллиона рублей
В покупку входит сразу два автомобиля Aston Martin — DB4 Zagato Continuation и DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 11:34
Спорт
Фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры в 17 лет
Российская фигуристка Полина Цурская объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 17 лет.
Обновлено в 03:58
Музыка
Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа
Обновлено в 04:04
Гаджеты
HP выпустила первый в мире лазерный принтер без картриджа
Обновлено в 04:26
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери
Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В результате массового ДТП на Полевском тракте загорелся автомобиль
31 мая в утреннее время суток на 12-м км Полевского тракта произошло массовое ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.
Обновлено в 04:01
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Юная певица добавила, что подружилась и продолжает общаться с другими участниками проекта.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Россия предложила Японии полностью отказаться от виз
Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
Обновлено в 01:28
Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Экономика
В Счетной палате рассказали, сколько пенсионер может потратить в день
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану комплексы C-400
Россия отказалась поставлять в Иран зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за того, что сделка может обострить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На ютьюб-канале Lionsgate Movie появился первый тизер-трейлер картины «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Гаджеты
Apple возглавила рынок носимой электроники, но Samsung показала намного больший рост
Аналитики IDC оценили рынок носимой электроники по итогам первого квартала текущего года.
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено вчера в 15:05
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Политика
Савченко уличила Порошенко в подрыве армейских складов
Обновлено в 04:35
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур
Россия и Китай состыковали свои части моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 00:56
Хоккей
Защитник Руслан Педан вернулся в «Спартак»
Защитник Руслан Педан продолжит карьеру в «Спартаке», информирует официальный «твиттер» московского клуба.
Обновлено в 04:00