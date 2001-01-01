Футбол

Роналдо дал прогноз на финал ЛЧSportbox.RU вчера в 11:24

Тоттенхэм — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о фаворите финала Лиги чемпионов, где сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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Роналдо спрогнозировал результат финала ЛЧ

RT на русском06:20

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», 1 июня 2019, прогноз на финал Лиги чемпионов

Чемпионат08:45

Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов. Согласны с ним?

Спорт-Экспресс02:14

В 2008-м Павлюченко играл за «Тоттенхэм» и забил «Ливерпулю» три гола за две недели

Sports.ru04:29

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль». Прогноз и ставка Артема Слицкого на финал Лиги чемпионов

ODDS.ru07:16

Роналдо дал прогноз на финал ЛЧ

Матч ТВвчера в 11:24

Роналдо считает, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов

Советский спортвчера в 09:45
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:16, Ашберн

Олег Дулуб: «Тоттенхэм» - теневой фаворит финала Лиги чемпионов, но мне больше импонирует «Ливерпуль»

КП - Беларусь05:27
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
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