Рональд Куман: играть в финале Лиги наций – это удовольствие, а не давлениеВести.Ru 10:30

В финале Лиги наций УЕФА сборная Голландии на поле стадиона "Драгау" в Порту сыграет с командой Португалии. Главный тренер голландской национальной команды Рональду Куман поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

Рональд Куман: играть в финале Лиги наций – это удовольствие, а не давление

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