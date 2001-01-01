Футбол

Рональд Куман: играть в финале Лиги наций – это удовольствие, а не давлениеВести.Ru 10:30

Нидерланды — Англия
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, 6 июня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Стивен Бергвейн
Дэви Проппер
91′
Кайл Уокер
97′
106′
Деклан Райс
Деле Алли
Донни ван де Бек
106′
Френки Де Йонг
Кевин Стротман
114′
Куинси Промес
114′
В финале Лиги наций УЕФА сборная Голландии на поле стадиона "Драгау" в Порту сыграет с командой Португалии. Главный тренер голландской национальной команды Рональду Куман поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. Дважды удостаивался звания футболиста года в Нидерландах. Является самым результативным защитником в истории мирового футбола, забил 193 гола в 533 матчах. Известен в первую очередь своим умением бить штрафные удары. Забил большое количество голов именно со стандартов.
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