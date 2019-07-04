Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин

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