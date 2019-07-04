Энергетика

«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензинРИА Новости вчера в 06:20

Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
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Большинство россиян - за госконтроль над ценами на топливо

Финмаркетвчера в 09:27

Власти разъяснили новый механизм цен на бензин

Московский Комсомолецвчера в 12:53

Залить не выше инфляции

Российская газетавчера в 10:31

Около 55% граждан РФ сократят поездки на авто при росте цен на бензин

REGNUM01:55

Сколько водителей готовы отказаться от автомобиля, если бензин подорожает?

Красная веснавчера в 09:19

Российские автомобилисты увидели риск резкого роста цен на бензин

ФедералПрессвчера в 08:01

«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин

РИА Новостивчера в 06:20
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Происшествия

Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани

Обновлено вчера в 15:54
Кино

Стала известна дата выхода 2-го сезона сериала «Бывшие»

Обновлено вчера в 19:01
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков

Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол

Вратарь сборной Чили удалил инстаграм из-за угроз

Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас принял решение удалить инстаграм-аккаунт из-за угроз со стороны болельщиков, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:28
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Прокуроры сочли нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова

Прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы из-за жесткого задержания несовершеннолетнего на акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.
Обновлено в 02:03
Общество

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.
Обновлено в 02:27
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

Погибшие подводники «Лошарика» предотвратили страшную катастрофу

Погибшие подводники автоматической глубоководной станции «Лошарик» (Losharik) предотвратили страшную катастрофу.
Обновлено в 00:57
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться

Папа Римский Франциск после личной встречи с главой России Владимиром Путиным в Ватикане попросил его молиться за него.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы

Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено вчера в 06:42
Общество

В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников

Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ

Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео

Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Музыка

В Самарской области открылся Грушинский фестиваль

Сегодня, 4 июля, открылся 46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

Обновлено 02 июля в 09:58
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Юлия Началова просила Исаеву пиарить ее свадьбу с Алдониным

Обновлено в 00:51
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Интернет

Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности

Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19
Общество

Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов

Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Обновлено вчера в 15:36
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено вчера в 05:46
Общество

Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
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