Энергетика
«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензинРИА Новости вчера в 06:20
Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
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Сколько водителей готовы отказаться от автомобиля, если бензин подорожает?
Красная веснавчера в 09:19
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Происшествия
Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани
Обновлено вчера в 15:54
Кино
Стала известна дата выхода 2-го сезона сериала «Бывшие»
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол
Вратарь сборной Чили удалил инстаграм из-за угроз
Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас принял решение удалить инстаграм-аккаунт из-за угроз со стороны болельщиков, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:28
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Прокуроры сочли нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова
Прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы из-за жесткого задержания несовершеннолетнего на акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.
Обновлено в 02:03
Общество
На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана
Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.
Обновлено в 02:27
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Погибшие подводники «Лошарика» предотвратили страшную катастрофу
Погибшие подводники автоматической глубоководной станции «Лошарик» (Losharik) предотвратили страшную катастрофу.
Обновлено в 00:57
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться
Папа Римский Франциск после личной встречи с главой России Владимиром Путиным в Ватикане попросил его молиться за него.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено вчера в 06:42
Общество
В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ
Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Музыка
В Самарской области открылся Грушинский фестиваль
Сегодня, 4 июля, открылся 46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина.
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Обновлено 02 июля в 09:58
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Интернет
Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности
Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19
Общество
Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов
Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофе
Обновлено вчера в 05:46
Общество
Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30