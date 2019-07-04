Энергетика
«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензинРИА Новости вчера в 06:20
Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
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Сколько водителей готовы отказаться от автомобиля, если бензин подорожает?
Красная веснавчера в 09:19
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Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
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Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан
В Минприроды поступило предложение создать пункты приема ягод в поселках городского типа для их дальнейшей продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Энгельсе полицейские задержали трех проституток
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Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Назначения и отставки. В Челябинске свой пост покинул Сергей Шумаков
Градоначальник посоветовала Сергею Шумакову покинуть свой пост, что он и сделал.
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Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
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Кино
«Первый зритель». За что мы любим фильмы про Человека-паука
Эксперты программы Первый зритель обсуждают новый фильм режиссера Джона Уоттса, который уже можно посмотреть в кинотеатрах Ульяновска.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили
Обновлено в 03:14
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета».
Обновлено в 02:54
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Приносим извинения всем истинным болельщикам». «Чайка» выступила с обращением
Руководство "Чайки" выступило с обращением на официальном сайте клуба.
Обновлено в 03:14
Общество
Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море
Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот.
Обновлено в 02:20
Общество
Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре
МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено вчера в 07:17
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Кудрин заявил, что Россия отстает от Запада в духовных ценностях
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что Россия значительно отстает от Запада в вопросе духовных и семейных ценностей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении
Обновлено вчера в 09:47
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Кабрал руководил штатом Рио-де-Жанейро с 2007 по 2014 год и сейчас проходит обвиняемым по делу о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras.
Обновлено в 03:33
Авто
Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Политика
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
Рэпер Александр Тарасов, знакомый фанатам под псевдонимом T-killah, женился на телеведущей Марии Беловой.
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