Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегИзвестия 03:58
У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Обновлено в 07:11
Здоровье
Главным врачом Аксубаевской ЦРБ назначен Марсель Ислямов
Сегодня на деловом понедельнике глава района Камиль Гилманов представил району главного врача Аксубаевской ЦРБ – Марселя Ислямова.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко
Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальный брак
Известный режиссер Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальные отношения.
Обновлено в 06:46
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Футбол
Стало известно, в каком тюремном цеху будут работать Кокорин и Мамаев
Изданию «Вести» удалось узнать, где в колонии будут работать полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
Обновлено вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Инна Чурикова: «Все в порядке, я дома»
Происшествие с участием любимой актрисы изрядно напугало поклонников: она играла в спектакле «Старая дева», партнером звезды по сцене был Александр Михайлов.
Обновлено в 07:00
Общество
Фигурант расследования Голунова избавился от активов в РФ
По данным издания «Медуза», один из фигурантов расследования Ивана Голунова о кладбищенском бизнесе в Москве, продал все активы.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
В правительстве Украины прошли масштабные обыски
Правоохранительные органы проводят следственные действия в служебных помещениях кабмина, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятии «Спецтехноэкспорт».
Обновлено в 08:17
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине
Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 08:51
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Единоборства
Группа Red Hot Chili Peppers выступит на турнире UFC с участием Нурмагомедова
Red Hot Chili Peppers могут выступить в Абу-Даби. Речь идет о концерте для турнира UFC 242.
Обновлено в 08:52
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко
По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Происшествия
Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
Обновлено в 06:42
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 14:18