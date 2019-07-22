Экономика
«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»Коммерсантъ 07:13
За июнь объем «свободных денег» россиян увеличился на 11,4%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
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Политика
В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.
Обновлено в 05:44
Музыка
Metallica исполнила «Группу крови» в «Лужниках»
Музыканты Metallica на концерте в Москве исполнили песню «Группа крови» Виктора Цоя.
Обновлено в 02:58
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Названо самое полезное мороженое
Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян заявила, что именно фруктовое мороженое содержит только натуральные ингредиенты, пишет News.ru.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
Обновлено в 00:06
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Экс-главу Антипинского НПЗ хотят объявить в международный розыск
Если подтвердится предварительная версия, по которой бывший руководитель покинул пределы страны, он будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Чайка похитила чихуахуа на глазах у хозяев
Чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела с собакой.
Обновлено в 04:44
Политика
Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома
Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Обновлено в 07:40
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Политика
Москва намерена укреплять сотрудничество с ООН – Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня провел переговоры в Москве с генеральным директором женевского отделения ООН Татьяной Валовой.
Обновлено в 07:19
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края утром в понедельник.
Обновлено в 02:16
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти питьевой воды, продаваемой в России, является подделкой.
Обновлено в 07:49
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
Обновлено в 06:42
Гаджеты
AMD способна изжить дельцов, зарабатывающих сортировкой процессоров для разгона
В случае с процессорами Ryzen серии 3000 компания AMD предусмотрела в утилите Ryzen Master даже возможность независимо разгонять каждый из двух ядерных комплексов (CCX), расположенных на одном кристалле.
Обновлено в 06:10
Наука
В продукты россиян попадут панцири саранчи
Обновлено в 01:21
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика
Кабмин Украины обыскивают по делу о хищении $6 млн в «оборонке»
Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках уголовного дела СБУ о хищении свыше $6 млн на контракте "Укроборонпрома" с иностранной компанией по поставке пограничникам системы раннего обнаружения.
Обновлено в 07:23
Футбол
В Ростове ОМОН избил болельщиков «Спартака», фанаты выложили видео
После матча «Ростов» - «Спартак» в подтрибунном помещении стадиона произошли столкновения болельщиков и ОМОНа.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Общество
Пиво в России предлагают не считать за алкоголь
В Министерстве промышленности и торговли России выступили с предложением о смягчении ограничения на розничную продажу пива.
Обновлено 20 июля в 07:34