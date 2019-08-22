Экономика
«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денегКоммерсантъ 02:40
Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости». Таким образом показатель вернулся к показателям апреля-мая.
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с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании.Давыдов.Индекс03:15
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Обновлено вчера в 08:24
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