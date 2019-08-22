с чего всё началось

Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости». Таким образом показатель вернулся к показателям апреля-мая.

«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег

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Политика Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.