с чего всё началось

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Индекс свободных денег «Ромира» – это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Происшествия У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Экономика Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Происшествия Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.

Авто Hyundai привезет во Франкфурт электрокар в стиле ретро Компания Hyundai опубликовала тизер концептуального электрокара под названием 45 EV, внешность которого призвана дать отсылку к первым автомобилям южнокорейского бренда 1970-х годов.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

Происшествия В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.

Политика Трамп и Зеленский подпишут в Польше ряд документов — МИД Украины На встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Польше планируется подписание ряда документов, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль 21 августа в эфире украинского «Пятого канала».

Энергетика Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.

Общество Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.

Игры Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5 Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.

Происшествия Спасавшая брата девочка погибла от удара током под Челябинском По данным СК, 12-летняя девочка с 6-летним братом гуляли после дождя во дворе дома в поселке Кисегачинский.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Экономика РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Политика Меркель и Джонсон высказались против возвращения России в G7 Канцлер Германии Ангела Меркель и Премьер Великобритании Борис Джонсон высказались против скорого возвращения России в G7 на совместной пресс-конференции, сообщает "Коммерсантъ".

Общество «Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний» Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.

Кино Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.

Экономика Россияне отключаются от кабельного телевидения Аналитики отмечают, что в сегменте кабельного телевидения наблюдается значительный отток пользователей.