с чего всё началось

Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости». Таким образом показатель вернулся к показателям апреля-мая.

«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег

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