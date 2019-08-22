Экономика
«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денегКоммерсантъ 02:40
Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости». Таким образом показатель вернулся к показателям апреля-мая.
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Согласно данным, ранее опубликованным «Ромиром», объем свободных денег россиян в июле 2018 года составлял 24,3 тыс. руб., 2017-го — 18,2 тыс. руб., а 2016-го —16, 1 тыс. руб.РБК02:47
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Авто
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Компания Hyundai в преддверии важного мероприятия решила подразнить поклонников новым коцепт-каром 45 EV Concept.
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Обновлено 20 августа в 20:33
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Главком ВМФ поручил обеспечить качественные испытания новых кораблей дальней зоны
Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов поручил обеспечить качественные испытания новейших кораблей дальней зоны – головного корвета проекта 20385 "Гремящий" и первого серийного фрегата проекта 202350 "Адмирал флота Касатонов".
Обновлено в 03:59
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ЕС поддержит возвращение России в G7 после выполнения минских соглашений
"При обсуждении возможного возвращения России в G7 страны сообщества будут придерживаться принципа невозможности возвращения к прежним отношениям с РФ до выполнения минских соглашений", - указал собеседник агентства.
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Интернет
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Происшествия
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Взрыв на военном полигоне под Архангельском произошел 8 августа при испытании ракеты на радиоизотопном источнике питания.
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Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
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Игры
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Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
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СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
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