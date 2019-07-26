ЖКХ
«Ромир»: 42% россиян считают тарифы ЖКХ высокимиРеальное время вчера в 23:37
Менее половины жителей (42%) России заявили, что размеры коммунальных платежей являются высокими. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир". Согласно опросу, 23% респондентов считают тарифы ЖКХ неподъемными, из-за чего не всегда могут оплачивать счета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Названо предназначение задержанного СБУ российского танкера
Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье
На Кубани врачи впервые установили двум детям баклофеновые помпы
На Кубани провели первую в регионе операцию по установке баклофеновой помпы двум детям со спастичным синдромом.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно
«В 7:00 по местному времени группа консульских работников и медпункта посольства России в КНДР выехала в порт города Вонсана для проведения встречи с экипажем российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8"»,— говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
Обновлено вчера в 23:00
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских ЗРК С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракету
Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности.
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
American Airlines оценила потери от отмены полетов Boeing 737 MAX в $400 млн
Авиакомпания American Airlines заявила в четверг, что потери от отмены рейсов, которые должны были выполняться на самолетах Boeing 737 MAX, составят по итогам года $400 млн.
Обновлено вчера в 12:58
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено 24 июля в 02:51
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено 24 июля в 12:02
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%
Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Помпео заявил, что США сократили возможности России «влиять на выборы»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ "влиять на выборы" и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая.
Обновлено вчера в 22:07
Космос
В России планируют создать частную многоразовую метеоракету
Обновлено вчера в 20:55
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Здоровье
Бесплатные медосмотры для дачников посетили более 500 петербуржцев
Осмотр у медицинских выездных бригад уже прошли 500 человек.
Обновлено вчера в 22:59
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Политика
Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК
Соболь добавила, что во время того, как она была в отделении, следователь вручил ей повестку о том, что ее вызвали на допрос 26 июля.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы
Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.
Обновлено вчера в 14:57
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Кино
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от НТВ
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от телеканала НТВ, который многие называют «отечественным ответом» одноимённому шоу от HBO.
Обновлено вчера в 04:30
Наука
Ученые предлагают дать новое определение ожирению
Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено 24 июля в 14:21
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30