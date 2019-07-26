ЖКХ

«Ромир»: 42% россиян считают тарифы ЖКХ высокимиРеальное время вчера в 23:37

Менее половины жителей (42%) России заявили, что размеры коммунальных платежей являются высокими. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир". Согласно опросу, 23% респондентов считают тарифы ЖКХ неподъемными, из-за чего не всегда могут оплачивать счета.
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«Ромир»: 42% россиян считают тарифы ЖКХ высокими

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Основную часть средств предоставит федеральный бюджет. Создать новый хирургический корпус планируют за три года.
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