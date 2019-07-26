ЖКХ
«Ромир»: 42% россиян считают тарифы ЖКХ высокимиРеальное время вчера в 23:37
Менее половины жителей (42%) России заявили, что размеры коммунальных платежей являются высокими. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир". Согласно опросу, 23% респондентов считают тарифы ЖКХ неподъемными, из-за чего не всегда могут оплачивать счета.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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Канада и ЕС нашли способ обойти блокировку США по ВТО
Напомним, на двухдневном саммите Канада — ЕС 17–18 июля в Монреале канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что уже почти согласовал с Брюсселем временный апелляционный арбитраж из-за блокировки США работы ВТО.
Обновлено вчера в 20:47
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ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год.
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Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
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Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представлен официально
Сегодня, 25 июля состоялся официальный дебют обновлённого внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Премьера новинки прошла в Таиланде.
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В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
До зарплаты не хватает денег 75% россиян
Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
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Здоровье
Новый хирургический корпус построят в краевой больнице Ставрополя
Основную часть средств предоставит федеральный бюджет. Создать новый хирургический корпус планируют за три года.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в аэропорт Симферополя
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Обновлено вчера в 08:05
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Любовь Соболь вынесли на диване из здания Мосгоризбиркома и задержали
Полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь у выхода из Мосгоризбиркома, после того как сотрудники группы быстрого реагирования на диване вынесли ее на улицу, сообщил "Дождь".
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Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
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Дима Билан удивил поклонников новым образом
Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
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Экономика
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