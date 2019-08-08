с чего всё началось

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Наука Участники инженерной школы «Квантоград» в Пензе разработали модель арктической станции Участники международной инженерной школы "Квантоград", которая прошла в Пензе на базе детского технопарка "Кванториум НЭЛ", разработали макет арктической станции, а также модели изделий, которые после усовершенствования можно использовать для освоения Арктики.

Кино Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома» Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Армия и оружие Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Происшествия Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.

Общество Россиянам могут разрешить работать из дома Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты предоставить сотрудникам возможность какое-то время работать удаленно.

Происшествия СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Происшествия СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Общество Беглов рассказал о ходе работ по ликвидации свалки «Новоселки» Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе рекультивационных работ на свалке «Новоселки».

Политика Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.

Армия и оружие Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Политика Власти Венесуэлы продолжат переговоры с оппозицией Арреаса заверил, что власти Венесуэлы настроены продолжать переговоры с оппозицией, которые намерены перевести на постоянную основу, чтобы в конечном итоге прийти к политическому соглашению и добиться гарантий мира и стабильности в латиноамериканской стране.

Технологии Искусственный интеллект поможет найти пропавших людей Высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data, поисковые дроны, опросы абонентов и многое другое предлагают российские сотовые операторы спасателям, занимающимся поиском пропавших людей.

Футбол Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

Происшествия В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.

Авто ГАЗ сконструировал конкурента пикапу Ford F-150 Уникальную модель ГАЗ 2308 «Атаман» выпустили в 1996 году. Новинка получила огромную вместительную кабину.

Футбол Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив» Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Авто Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро Получить выплату смогут владельцы дизельных автомобилей с двигателями, соответствующими стандарту «Евро-5» — такие машины выпускались с конца 2000-х по начало 2010-х годов.

Финансы Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.