Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»Еженедельник Футбол 11:27
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с чего всё началось
В официальном Twitter «Интер» представил Лукаку видео, на котором 26-летний нападающий в футболке команды заявляет: «Я здесь, потому что «Интер» не для всех».РБК12:45
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
ЖКХ
В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя
Обновлено в 15:43
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 15:35
Наука
Участники инженерной школы «Квантоград» в Пензе разработали модель арктической станции
Участники международной инженерной школы "Квантоград", которая прошла в Пензе на базе детского технопарка "Кванториум НЭЛ", разработали макет арктической станции, а также модели изделий, которые после усовершенствования можно использовать для освоения Арктики.
Обновлено вчера в 11:34
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено в 11:55
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:55
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Общество
Россиянам могут разрешить работать из дома
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты предоставить сотрудникам возможность какое-то время работать удаленно.
Обновлено в 12:04
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Происшествия
СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено в 21:11
Общество
Беглов рассказал о ходе работ по ликвидации свалки «Новоселки»
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе рекультивационных работ на свалке «Новоселки».
Обновлено в 16:48
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Армия и оружие
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Политика
Власти Венесуэлы продолжат переговоры с оппозицией
Арреаса заверил, что власти Венесуэлы настроены продолжать переговоры с оппозицией, которые намерены перевести на постоянную основу, чтобы в конечном итоге прийти к политическому соглашению и добиться гарантий мира и стабильности в латиноамериканской стране.
Обновлено 06 августа в 20:38
Шоу-бизнес
28-летняя Нино Нинидзе продемонстрировала стальной пресс на отдыхе
Нино Нинидзе продемонстрировала идеальный пресс, который удостоился комплиментов у ее подписчиков.
Обновлено в 18:39
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Технологии
Искусственный интеллект поможет найти пропавших людей
Высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data, поисковые дроны, опросы абонентов и многое другое предлагают российские сотовые операторы спасателям, занимающимся поиском пропавших людей.
Обновлено в 19:09
Футбол
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ
Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева
К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
Обновлено вчера в 10:58
Авто
ГАЗ сконструировал конкурента пикапу Ford F-150
Уникальную модель ГАЗ 2308 «Атаман» выпустили в 1996 году. Новинка получила огромную вместительную кабину.
Обновлено в 12:45
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено в 21:00
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Авто
Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро
Получить выплату смогут владельцы дизельных автомобилей с двигателями, соответствующими стандарту «Евро-5» — такие машины выпускались с конца 2000-х по начало 2010-х годов.
Обновлено в 05:15
Финансы
Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС
Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Обновлено в 15:12
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50