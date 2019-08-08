Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»Еженедельник Футбол 11:27
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с чего всё началось
В официальном Twitter «Интер» представил Лукаку видео, на котором 26-летний нападающий в футболке команды заявляет: «Я здесь, потому что «Интер» не для всех».РБК12:45
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:00, Вашингтон
Здоровье
В ОНФ предлагают поменять подход к определению цен при закупках лекарств
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают срочно пересмотреть подходы к определению цен при закупках лекарств, чтобы прекратить участившиеся срывы закупок, соответствующее обращение будет направлено в Минздрав, сообщили РИА Новости в движении.
Обновлено в 20:23
Авто
В России создадут проект по сбору автомобильных данных
Как поясняли в НТИ, к данным, собираемым с автомобилей, планируется отнести порядка 10 тыс. параметров, в том числе данные о техническом состоянии машины, стиле вождения автовладельца и соблюдении им ПДД и так далее.
Обновлено в 06:57
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Общество
Российских ученых эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей
Перуанские власти из-за угроз местного населения эвакуировали с горы Уаскаран в Андах международную команду исследователей, в составе которой находятся российские ученые.
Обновлено в 21:48
Происшествия
Милиция в Бишкеке разогнала акцию в поддержку Атамбаева
Правоохранительные органы Киргизии применили светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, которые собрались в столице страны для поддержки задержанного экс-президента Алмазбека Атамбаева, передает портал Kloop.
Обновлено в 13:44
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено в 21:23
Происшествия
В Спрингфилде парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете
В Спрингфилде (штат Миссури) полиция задержала молодого человека, зашедшего в супермаркет Walmart с винтовкой и сотней патронов.
Обновлено в 21:56
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Гаджеты
Компания Xiaomi создала уникальный карманный принтер
Обновлено в 16:50
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Религия
Сегодня отмечается Ермолаев день
Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено в 18:34
Футбол
«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Страсбура» Ибраима Сиссоко, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:54
Кино
Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС
Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено в 09:17
Политика
В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.
Обновлено в 13:42
Космос
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity Международной космической станции (МКС).
Обновлено 06 августа в 13:19
Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено в 21:11
Кино
Маколей Калкин высмеял перезапуск фильма «Один дома»
Поклонники фильма «Один дома» были очень недовольны этим решением и потребовали оставить классику в покое.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В центре Питтсбурга неизвестный с ножом напал на двух женщин
В центре американского города Питтсбург неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин. Об этом 8 августа сообщил портал TribLive.
Обновлено в 18:44
Технологии
Искусственный интеллект поможет найти пропавших людей
Высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data, поисковые дроны, опросы абонентов и многое другое предлагают российские сотовые операторы спасателям, занимающимся поиском пропавших людей.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено в 05:33
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Политика
Польша испугалась сближения ЕС с Россией
Польша обеспокоена сближением некоторых стран ЕС с Россией, заявил в интервью Reuters замглавы польского МИД Марчин Пшидач.
Обновлено в 22:37
Авто
Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро
Получить выплату смогут владельцы дизельных автомобилей с двигателями, соответствующими стандарту «Евро-5» — такие машины выпускались с конца 2000-х по начало 2010-х годов.
Обновлено в 05:15
Наука
Столкновения холодных молекул впервые изучили в сверхпроводящей магнитной ловушке
Физики из Израиля построили первую экспериментальную установку, которая изучает столкновения холодных частиц без участия лазеров.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50