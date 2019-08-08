с чего всё началось

Здоровье В ОНФ предлагают поменять подход к определению цен при закупках лекарств Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают срочно пересмотреть подходы к определению цен при закупках лекарств, чтобы прекратить участившиеся срывы закупок, соответствующее обращение будет направлено в Минздрав, сообщили РИА Новости в движении.

Авто В России создадут проект по сбору автомобильных данных Как поясняли в НТИ, к данным, собираемым с автомобилей, планируется отнести порядка 10 тыс. параметров, в том числе данные о техническом состоянии машины, стиле вождения автовладельца и соблюдении им ПДД и так далее.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Общество Российских ученых эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей Перуанские власти из-за угроз местного населения эвакуировали с горы Уаскаран в Андах международную команду исследователей, в составе которой находятся российские ученые.

Происшествия Милиция в Бишкеке разогнала акцию в поддержку Атамбаева Правоохранительные органы Киргизии применили светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, которые собрались в столице страны для поддержки задержанного экс-президента Алмазбека Атамбаева, передает портал Kloop.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Происшествия В Спрингфилде парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете В Спрингфилде (штат Миссури) полиция задержала молодого человека, зашедшего в супермаркет Walmart с винтовкой и сотней патронов.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Религия Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Политика В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.

Космос Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity Международной космической станции (МКС).

Армия и оружие Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".

Кино Маколей Калкин высмеял перезапуск фильма «Один дома» Поклонники фильма «Один дома» были очень недовольны этим решением и потребовали оставить классику в покое.

Происшествия В центре Питтсбурга неизвестный с ножом напал на двух женщин В центре американского города Питтсбург неизвестный мужчина с ножом напал на двух женщин. Об этом 8 августа сообщил портал TribLive.

Технологии Искусственный интеллект поможет найти пропавших людей Высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data, поисковые дроны, опросы абонентов и многое другое предлагают российские сотовые операторы спасателям, занимающимся поиском пропавших людей.

Происшествия Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.

Общество Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану» Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".

Наука В Ирландии найдено скопление неолитических памятников Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.

Политика Польша испугалась сближения ЕС с Россией Польша обеспокоена сближением некоторых стран ЕС с Россией, заявил в интервью Reuters замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

Авто Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро Получить выплату смогут владельцы дизельных автомобилей с двигателями, соответствующими стандарту «Евро-5» — такие машины выпускались с конца 2000-х по начало 2010-х годов.

Наука Столкновения холодных молекул впервые изучили в сверхпроводящей магнитной ловушке Физики из Израиля построили первую экспериментальную установку, которая изучает столкновения холодных частиц без участия лазеров.