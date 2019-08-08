Футбол

Ромелу Лукаку перешел в «Интер»Sport24.ru 10:52

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку официально перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер». Нерадзурри объявили о подписании с 26-летним форвардом контракта, срок которого рассчитан до 30 июня 2024 года.
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