Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку официально перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер». Нерадзурри объявили о подписании с 26-летним форвардом контракта, срок которого рассчитан до 30 июня 2024 года.

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