с чего всё началось

Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку перешел в миланский "Интер", сообщается на сайте итальянской команды. Отмечается, что контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Интер» объявил о трансфере Лукаку из «Манчестер Юнайтед»

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