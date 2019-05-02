Футбол
Ромелу Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмыProstoProSport вчера в 23:38
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку из-за травмы не выйдет на поле в текущем сезоне, сообщает The Times. Напомним, в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1) бельгийский футболист получил повреждение колена.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
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