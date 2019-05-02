Футбол

Ромелу Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмыProstoProSport вчера в 23:38

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку из-за травмы не выйдет на поле в текущем сезоне, сообщает The Times. Напомним, в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1) бельгийский футболист получил повреждение колена.
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Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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