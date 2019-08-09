с чего всё началось

Армия и оружие В Турции на оружейном складе произошли взрывы На оружейном складе в турецком городе Рейханлы на границе с Турцией произошли несколько взрывов.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Футбол «Спартак» чуть не упустил победу в результативном матче с «Туном» В концовке поединка футболисты "Туна" попытались счёт сравнять, но футболисты "Спартака" внимательно сыграли в обороне, хотя пару моментов у ворот Максименко зрители всё-таки увидели.

Финансы Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.

Общество В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.

Политика В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Происшествия Под Новороссийском автобус упал с обрыва В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Технологии Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.

Авто Bentley воссоздала уникальную историческую модель Corniche Идея построить Corniche родилась после того, как греческий гонщик Андре Эмбирикос в частном порядке заказал у Bentley спорткар на шасси 4 ½ Litre, но с новым обтекаемым кузовом из дюралюминия.

Происшествия Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.

Здоровье Онколог перечислил семь симптомов развития рака Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Энергетика Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июля по 4 августа выросла в среднем на две копейки и достигла 44,58 рубля.

Политика Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Индию и Пакистан воздержаться от шагов, которые бы привели к изменению статуса Джамму и Кашмира, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Ранее News.ru писал, что правительство Украины обязало «Нафтогаз» в августе снизить цену на газ для жителей страны на $10.

Общество РТРС объяснила сбой телевещания в Москве Сбой телевещания в Москве произошел из-за использования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, заявили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Экономика Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.

Политика Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции» Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала».

Политика Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.