Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»Еженедельник Футбол вчера в 11:27
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с чего всё началось
В официальном Twitter «Интер» представил Лукаку видео, на котором 26-летний нападающий в футболке команды заявляет: «Я здесь, потому что «Интер» не для всех».РБКвчера в 12:45
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Продажа Лукаку — на 2-м месте в списке самых дорогих в истории «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ruвчера в 18:44
«Интер» объявил о переходе Лукаку за € 65 млн, это рекордный трансфер для клуба
Чемпионатвчера в 11:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:31, Вашингтон
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
В Турции на оружейном складе произошли взрывы
На оружейном складе в турецком городе Рейханлы на границе с Турцией произошли несколько взрывов.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол
«Спартак» чуть не упустил победу в результативном матче с «Туном»
В концовке поединка футболисты "Туна" попытались счёт сравнять, но футболисты "Спартака" внимательно сыграли в обороне, хотя пару моментов у ворот Максименко зрители всё-таки увидели.
Обновлено вчера в 14:51
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено 07 августа в 03:19
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых
В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю
В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено 07 августа в 23:43
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Первую партию двигателей для японских Mazda собрали на «Соллерсе» во Владивостоке
Обновлено вчера в 22:48
Технологии
Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения
Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено вчера в 08:49
Авто
Bentley воссоздала уникальную историческую модель Corniche
Идея построить Corniche родилась после того, как греческий гонщик Андре Эмбирикос в частном порядке заказал у Bentley спорткар на шасси 4 ½ Litre, но с новым обтекаемым кузовом из дюралюминия.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине
В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июля по 4 августа выросла в среднем на две копейки и достигла 44,58 рубля.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Индию и Пакистан воздержаться от шагов, которые бы привели к изменению статуса Джамму и Кашмира, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Обновлено вчера в 17:48
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения
Ранее News.ru писал, что правительство Украины обязало «Нафтогаз» в августе снизить цену на газ для жителей страны на $10.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
РТРС объяснила сбой телевещания в Москве
Сбой телевещания в Москве произошел из-за использования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, заявили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено вчера в 04:29
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала».
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:59
Единоборства
Умар Нурмагомедов победил на PFL решением судей
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Дудь выступит на митинге оппозиции в Москве
Журналист и известный Youtube-блогер Юрий Дудь примет участие в 100-тысячном митинге оппозиции, который пройдет 10 августа на проспекте Сахарова в Москве.
Обновлено вчера в 13:09