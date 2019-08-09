Футбол

Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»Еженедельник Футбол вчера в 11:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.
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В официальном Twitter «Интер» представил
 Лукаку видео, на котором 26-летний нападающий в футболке команды заявляет: «Я здесь, потому что «Интер» не для всех».
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