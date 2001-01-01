Футбол
Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»Евро-футбол.ру 08:02
Защитник Сальваторе Боккетти, расторгнувший контракт со "Спартаком", обратился к болельщикам клуба.
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Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Энергетика
«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream
В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек
Обновлено в 07:00
Общество
Bellingcat: Генерал ГРУ, которого BBC заподозрили в организации отравления Скрипалей, до этого ездил в Швейцарию
Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, которого BBC заподозрили в организации операции по отравлению Скрипалей, до этого не раз ездил в Швейцарию.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Подозреваемый в экстремизме задержан в Челябинской области
Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в экстремизме.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»
Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
Обновлено в 07:14
Политика
Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО
«Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.
Обновлено в 05:21
Футбол
«Ювентус» может перехватить Лукаку у «Интера»
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оказался в сфере интересов "Ювентуса".
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Футбол
РПЛ обсудила взаимодействие с лигами Армении, Белоруссии и Казахстана
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана.
Обновлено в 04:43
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Владелец «Фиорентины»: «Мы не повторим историю с Баджо, Кьеза не уйдет и за 100 миллионов»
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что клуб не станет продавать нападающего Федерико Кьезу даже за 100 миллионов евро.
Обновлено в 07:23
Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
Обновлено в 02:33
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать 7% кандидатов на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации 6,9% кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:48
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Обновлено в 06:32
Политика
Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге
В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 06:13
Наука
Нейросеть определила авторство восьми песен The Beatles
Американские ученые математическими методами определили, кто написал музыку к восьми песням The Beatles.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию
«Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате»,— добавили в Кремле.
Обновлено в 07:18
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
«Пари-Сен-Жермен» предложил услуги своего бразильского форварда Неймара «Реалу», утверждает Marca.
Обновлено в 03:47
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол
Суд Румынии лишил ФКСБ 45 национальных трофеев и победы в Кубке чемпионов
Суд Румынии вынес решение по делу между футбольным клубом высшего дивизиона ФКСБ и выступающим в четвёртом по силе дивизионе «Стяуа».
Обновлено в 07:53