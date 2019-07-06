Настал тот день, который хотелось, чтоб не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное - семья, новые друзья и миллионы вас в моем сердце навсегда.

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