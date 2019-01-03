По итогам МЧМ-2019 стала известна символическая сборная турнира. В нее вошли: голкипер Пекка Луукконен (Финляндия), защитники Александр Романов (Россия) и Эрик Бреннстрем (Швеция), нападающие Григорий Денисенко (Россия), Филипп Курашев (Швейцария) и Райан Полинг (США).

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Хоккей Хоккей «Калгари» обыграл «Филадельфию», Проворов отдал голевую передачу Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 56 секунд и отметился результативной передачей.

Хоккей Хоккей Буре заявил, что россияне ничем не уступили другим сборным на МЧМ-2019 Если раньше была видна разница в классе в матчах с Канадой, Швецией и США, то сейчас мы ничем не уступили им. В матче с США мы упустили уйму моментов.

Хоккей Хоккей Названы тренеры команд на Матч звезд НХЛ Джон Купер из Тампа-Бэй Лайтнинг (Атлантический дивизион) Пол Морис из Виннипег Джетс (Центральный) Тодд Рирден из Вашингтон Кэпиталз (Столичный) Билл Питерс из Калгари Флэймз (Тихоокеанский) Отмечается, что команды дивизионов возглавили тренеры клубов, имеющие на 5 января лучший процент набранных очков.

Хоккей Хоккей Хоккеисты «Торпедо» посетили место трагедии в Магнитогорске

Хоккей Хоккей Капитан сборной США: «Серебряная медаль МЧМ сильно колет в сердце» Капитан молодежной сборной США Мики Андерсон прокомментировал поражение от Финляндии со счетом 2:3 в финале молодежного чемпионата мира-2019.

Хоккей Хоккей Хартли: «„Авангард“ не дал „Нефтехимику“ много голевых возможностей» Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча с «Нефтехимиком» (2:1).

Хоккей Хоккей Новый год самарские хоккеисты начинают с победы

Хоккей Хоккей Черданцев дал совет капитану хоккейной молодёжки Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слова капитана молодёжной сборной России по хоккею Клима Костина.

Хоккей Хоккей Светлов: как судьи трактуют удаление Кубата, не знаю Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение со счётом 3:4 в матче с «Куньлунь Ред Стар».

Хоккей Хоккей В Почепе разыграли Рождественский кубок по хоккею В Почепе Брянской области спортсмены разыграли Рождественский кубок по хоккею.