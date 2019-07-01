Футбол
Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»Soccer.ru 13:46
Голкипер Андреа Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке». Перед началом очередного тренировочного занятия на австрийских сборах игроку устроили традиционный приветственный коридор. Напомним, что Романьоли перешел в «Спартак» из «Ромы» в конце июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия
В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве
В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Политика
Минюст США не комментирует слова Рябкова об обмене Ярошенко
Министерство юстиции США в понедельник отказалось прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о возможности обмена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, на содержащихся в заключении в РФ американцев.
Обновлено в 14:22
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Политика
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Галкин ответил на вопрос о здоровье Пугачевой
Хотя день был ветреный, на видео можно расслышать разговор Пугачевой с Галкиным, а также возгласы их детей.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан
Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
Обновлено 29 июня в 19:48
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова
Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Коротченко прокомментировал итоги форума «Армия-2019»
Обновлено в 11:37
Гаджеты
Huawei может выпустить смартфон без разъемов и кнопок
Китайская компания Huawei начала тестировать смартфон, главной особенностью которого станет отсутствие кнопок и отверстий.
Обновлено в 09:43
Игры
СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077
Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Спорт
Поршневу присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»
Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта России международного класса» российскому биатлонисту Никите Поршневу.
Обновлено в 10:46
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал антироссийскую позицию Нино Катамадзе
Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Певица Сюзанна подтвердила, что беременна от Мальбэка
Певица выложила в свой Instagram фото с округлившимся животиком, написав: «Спасибо тебе за поддержку и в жизни и на сцене, ты моя опора, мой близкий и одновременно родственник».
Обновлено в 07:59
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына
Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Экономика
Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд
Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
Обновлено в 12:03
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Экономика
ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов
Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено в 02:49
Общество
Росконтроль назвал марку лучшей ветчины для завтрака
Обновлено в 09:05