Голкипер Андреа Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке». Перед началом очередного тренировочного занятия на австрийских сборах игроку устроили традиционный приветственный коридор. Напомним, что Романьоли перешел в «Спартак» из «Ромы» в конце июня.

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