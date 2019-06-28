Футбол
Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»Soccer.ru 13:46
Голкипер Андреа Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке». Перед началом очередного тренировочного занятия на австрийских сборах игроку устроили традиционный приветственный коридор. Напомним, что Романьоли перешел в «Спартак» из «Ромы» в конце июня.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Энергетика
Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска
Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка
Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по Сирии
Обновлено вчера в 21:45
Кино
Опубликован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» появился на платформе YouTube. Режиссером продолжения культовой картины стал Джейк Кэздан.
Обновлено в 11:28
Экономика
Эксперты оценили планы правительства по борьбе с бедностью
Эксперты уверены, что правительство не справится с такой задачей. Тем более что бедных и нищих в России гораздо больше чем считает Росстат.
Обновлено в 13:55
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Транспорт
Минтранс России разработал жесткие нормы для системы BlaBlaCar
Министерство транспорта хочет ввести жесткие правила для водителей систем типа BlaBlaCar.
Обновлено в 11:00
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Здоровье
Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки
Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе призвал женщин не злоупотреблять резкой сменой спортивной обуви на каблуки из-за риска микронадрывов связок, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:22
Авто
В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей
Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
Обновлено в 06:51
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Футбол
Касильяс начал подготовку к сезону с «Порту»
Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, начал подготовку к новому сезону с португальским "Порту", сообщает AS.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено в 18:34
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Политика
США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд
Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 20:08
Авто
Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России
Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Происшествия
Три горняка погибли после сильного подземного толчка на юге Польши
Сильный подземный толчок произошел в понедельник в шахте Мурски-Сташич на юге Польши.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
Российско-монгольские учения «Селенга-2019» стартуют 15 августа
В учениях планируется задействовать более тысячи военнослужащих РФ и Монголии.
Обновлено в 21:01
Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено в 17:00
Политика
Следствие по делу задержанных под Крымом украинских моряков завершено
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с освобождением украинских моряков нужно решать "в рабочем режиме", после того, как будет вынесен приговор суда.
Обновлено в 07:51
Авто
Автомобили LADA стали на 10% доступнее
Обновлено в 04:41