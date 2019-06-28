Футбол

Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»Soccer.ru 13:46

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Голкипер Андреа Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке». Перед началом очередного тренировочного занятия на австрийских сборах игроку устроили традиционный приветственный коридор. Напомним, что Романьоли перешел в «Спартак» из «Ромы» в конце июня.
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