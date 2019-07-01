Футбол
Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»Спорт-Экспресс 13:22
Предполагалось, что он будет заниматься со "Спартаком-2", но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь Романьоли к работе с первой командой.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Политика
Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения против главы ЛНР
Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинения в отношении главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника.
Обновлено в 11:53
Экономика
Медведев рассказал о плане повышения доходов россиян
Все нацпроекты, которые в настоящее время реализуют российские власти, направлены на достижение главной цели — повышение реальных доходов жителей РФ.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
ДНР опровергла инсинуации Украины об обстреле санитарного автомобиля
Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось.
Обновлено в 13:01
Политика
Медведев призвал обновить партию «Единая Россия»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо работать над обновлением «Единой России».
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
В Ливии объявлена «всеобщая мобилизация» против Турции
В свою очередь, власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Политика
Латвия отказалась покидать ПАСЕ из-за России
Представитель МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица заявила, что страна не хочет покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за того, что в нее вернулась российская сторона, передает RT.
Обновлено в 09:07
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
В Совфеде опровергли проблемы с набором призывников после 2024 года
Американская некоммерческая организация «RAND Corporation» дала негативный прогноз о ситуации с набором призывников в российскую армию после 2024 года.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Петербургский "Зенит" объявил о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:52
Гаджеты
Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000
На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 11:00
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,91-62,97 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,96 рубля (-28,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено в 03:28
Политика
Климкин уходит в «политический отпуск»
В личном аккаунте социальной сети Facebook Климкин написал о принятом решении и добавил, что «пришло время создать настоящую команду».
Обновлено в 09:09
Гаджеты
Sony покажет флагман Xperia 2 уже на IFA 2019
Источники утверждают, что смартфон Xperia 2 может быть анонсирован уже на выставке IFA 2019 в Берлине, которая пройдет в начале сентября.
Обновлено в 08:24