Футбол

Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»Спорт-Экспресс 13:22

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Предполагалось, что он будет заниматься со "Спартаком-2", но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь Романьоли к работе с первой командой.
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Романьоли провел тренировку с первой командой «Спартака»

Советский спорт13:46

Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»

Soccer.ru13:46

Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»

Спорт-Экспресс13:22

Романьоли тренируется с первой командой «Спартака»

РИА Новости13:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
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