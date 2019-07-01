Футбол

Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»Sportbox.RU вчера в 15:04

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Изначально планировалось, что вратарь будет готовиться к сезону со «Спартаком-2», но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь итальянца к работе с первой командой. В прошлом сезоне 20-летний Романьоли защищал цвета «Пистойезе» в серии С, провел два матча и пропустил три гола.
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