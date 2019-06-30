Футбол

Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игрыЧемпионат вчера в 16:05

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В 1-м туре соревнования московский «Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:2, а ЦСКА уступил «Краснодару».
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«Спартак» — ЦСКА. Прогноз Егора Титова

Sport24.ru06:43

Федор Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»

Матч ТВвчера в 13:37

Последнее дерби ЦСКА – «Спартак» за границей: это был настоящий триллер

Спорт-Экспресс06:45

«Спартак» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч в Австрии

Чемпионат09:00

«Спартак» vs ЦСКА. Кто победит в дерби?

Soccer.ruвчера в 14:48

Федор Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»

Sportbox.RUвчера в 13:37

«Спартак» – ЦСКА: котировки букмекеров на предсезонный матч

ProstoProSport07:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Авто

Эксперты перевели названия китайских автомобилей

Обновлено в 09:04
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:55
Политика

Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка

Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
Обновлено в 06:03
Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве

Обновлено в 06:56
Политика

Стали известны темы разговора Путина и Трампа на G20

Обновлено 28 июня в 02:53
Армия и оружие

В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО

Центральный военный округ (ЦВО) направил подразделения в зону наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Футбол

«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса

По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро.
Обновлено в 08:38
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A50 получил новые возможности камеры

Обновлено в 06:55
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Игры

Глава Valve Гейб Ньюэлл намекнул на Half-life 3

Гейб Ньюэлл, возглавляющий компанию Valve, заявил, что поступивший в продажу VR-шлем Index является важнейшим моментом в истории бренда.
Обновлено в 07:16
Футбол

Денис Глушаков перешел в «Ахмат»

Футболист сборной России и бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков 29 июня пополнил состав чеченского «Ахмата» Бело-зеленые подписали контракт с 32-летним полузащитником по схеме «1+1».
Обновлено вчера в 04:21
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с возвращением украинских моряков

После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия арестовала 24 украинских моряка, на этой неделе президент Украины попросил вернуть их обратно Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение главы Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть задержанных, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:05
Политика

Глава АП Зеленского предал «патриотов»: Богдан провел День Конституции на концерте российского артиста

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан довел «патриотов» до настоящей истерики.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Пять тысяч жителей центра Мурманска остались без света

Без света остались 19 жилых домов с населением 5300 человек из них 800 детей.
Обновлено 27 июня в 02:44
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Авто

Какие праворульные автомобили будет запрещено ввозить в Россию с 1 июля 2019 года

1 июля 2019 года вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию России автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.
Обновлено в 06:02
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Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
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Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц

Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
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Автоспорт

На «Ред Булл Ринг» стартовала итоговая гонка Гран-при Австрии

На автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге стартовала итоговая гонка Гран-при Австрии — девятого этапа серии Гран-при чемпионата мира по автогонкам Формулы-1.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
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