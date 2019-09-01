Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев рассказал об ожиданиях от матча чемпионата России с петербургским "Зенитом". "Спартак" примет "Зенит" в рамках 8-го тура премьер-лиги в воскресенье, игра начнется в 19:00.

Романцев ждет, что «Спартак» «порвет козлов» из «Зенита»

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