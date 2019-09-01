Футбол

РИА НовостиРИА НовостиРоманцев ждет, что «Спартак» «порвет козлов» из «Зенита»

Спартак — Зенит
0 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
2 фото
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев рассказал об ожиданиях от матча чемпионата России с петербургским "Зенитом". "Спартак" примет "Зенит" в рамках 8-го тура премьер-лиги в воскресенье, игра начнется в 19:00.
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