Футбол

Роман Зобнин стал «Джентльменом года» в РПЛ
SM News
13:16

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин 11 декабря получил премию «Джентльмен года». Данная награда, предложенная газетой «Комсомольская правда», вручается с 1994 года игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ), которой должно соответствовать поведение игрока как на поле, так и за его пределами.
SM News13:16

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Футболисту «Спартака» Зобнину вручили награду «Джентльмен года»

RT на русском14:28

«Джентльмен года-2018» футболист Роман Зобнин: «Особенная благодарность моей жене – Рамина всегда меня направляла»

Комсомольская правда15:10

Футболисту «Спартака» Зобнину вручили премию «Джентльмен года»

ТАСС12:57

«Спартак» поздравил Зобнина с наградой «Джентльмен года»

Матч ТВ14:16

Романцев и Целых получили премию за книгу «Правда обо мне и Спартаке»

Чемпионат13:19

Зобнину вручили премию «Джентльмен года»-2018

Sports.ru12:59

Совы, мастер-класс по надеванию фрака и мини-копия «Золотого мяча». Роман Зобнин — джентльмен года

Sport24.ru16:05
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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